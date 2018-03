László Csaba is támadófutballt vár Leekenstől

László Csaba a Georges Leekens irányításával az első két barátságos mérkőzésére készülő magyar válogatott kapcsán nyilatkozott a Népszavának. (Pénteken Kazahasztánt, kedden Skóciát fogadjuk a Groupama Arénában.) Miként más szakemberek a keretben található sok csatár láttán, ő is támadófutballt vár.

„Nagy meglepetést nem várok, hiszen néhány kivételtől eltekintve a megszokott játékosokra számít Leekens is. A névsor alapján én is arra következtetnék, hogy a belga szakember támadóbb futballt szeretne játszatni, mint elődje, Bernd Storck, aki inkább az egy csatárral próbálkozott. El tudom képzelni, hogy pénteken két támadóval áll fel a csapat, kíváncsian várom, hogy végül milyen szisztémát fog alkalmazni a kapitány.”

Úgy vélte, pénteki ellenfelünktől nem kell megijedni. „A Kajrat Almati és az Asztana, tehát Kazahsztán két meghatározó klubja adja a játékosok többségét a válogatott számára. Nagyjából ismerem a kazah futballt, azt hiszem, tőlük nem kell megijedni. Náluk is új szövetségi kapitány irányít, az a szakember, aki korábban az Asztanánál is sikerrel dolgozott, ezért arra számítok, hogy a válogatottnál is körülbelül azt a játékrendszert próbálja megvalósítani, mint a klubcsapatban.”

Kiemelte: szerintem fontos, hogy megbízzanak az új szövetségi kapitányban és hagyjanak neki időt, hogy dolgozhasson és megvalósíthassa az elképzeléseit.

A jelenleg a skót másodosztályban szereplő Dundee Unitednél dolgozó edzőnek a skót szövetségnél felajánlották, hogy elutaztatják a keddi meccsre, de a sűrű programja miatt visszautasította a lehetőséget.