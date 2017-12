Lecsaptak a zöld sasok

A Ferencváros pörgős meccsen 3-1-re győzte le szombat este a vendég Videotont a labdarúgó-OTP Bank Liga 18. fordulójának rangadóján.

A hazaiak az első perctől kezdve sokkal kezdeményezőbbek voltak, a játékukon egyáltalán nem érződött, hogy Priskin Tamás eltiltása és Böde Dániel sérülése miatt nem volt bevethető a centerposzton. Bizonyos időszakokban a Videotonnak az is nehézséget okozott, hogy a felezővonalon átjusson, játékosai rendre hamar elvesztették a labdát. A zöld-fehérek Spirovski hajszálpontos, kapufáról bepattanó lövésével szereztek vezetést, de nem ez volt a játékrész legszebb jelenete, ugyanis a szünet előtt Paintsil kétszer is megforgatta Fiolát, majd harmadjára el is fektette, végül okosan alányesve a bal sarokba csavarta a labdát.

A megnyugtató előny ellenére a fővárosiak nem vettek vissza a tempóból, továbbra is irányították a játékot. Úgy tűnt, csupán idő kérdése, az FTC mikor dönti el a három pont sorsát egy újabb találattal, de a legnagyobb helyzetek is kimaradtak. Ez megbosszulta magát, ugyanis Lazovic a semmiből szépített. A hajrá így akár izgalmas is lehetett volna, de Moutari egy átemelős góllal visszaállította a kétgólos különbséget, egyúttal biztosította a Ferencváros megérdemelt győzelmét. A Videoton még egyszer közelebb zárkózhatott volna, de a keresztléc megmentette a hazai csapatot.

A zöld-fehérek sikerükkel pontszámban utolérték az éllovas székesfehérváriakat, akik jobb gólkülönbségükkel maradtak az első helyen. A Videoton nyolc veretlenül megvívott bajnoki találkozót követően kapott ki ismét.

Ferencvárosi TC – Videoton FC 3-1 (2-0)

gólszerzők: Spirovski (34.), Paintsil (44.), Moutari (82.), illetve Lazovic (74.)