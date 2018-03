Leekens: A válogatott is átesik gyerekbetegségeken

Kazahsztán után, Skócia előtt tartott sajtótájékoztatót hétfő délután Telkiben a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Georges Leekens, s kis túlzással bebizonyosodott az, amit eddig is gyanítottunk: ha az ember egy „előadását” hallotta, akkor az összeset hallotta. A mostani tételmondata a belga trénernek az volt, hogy hibákat barátságos mérkőzésen még el lehet követni, de szeptemberben, amikor kezdődik a Nemzetek Ligája már nem.

Mint a tréner elmondta, majd a hétfő délutáni edzés után állapítja meg, ki az, aki megfelelő állapotban van, s játékra alkalmas, illetve ki az, aki nem. „Mindenki lelkes és fegyelmezett, ha ezt át tudjuk menteni a mérkőzésre, akkor nyert ügyünk van, fontos az is, hogy kiszűrjük a hibákat” – mondta. Leekens beszélt arról, hogy az elvesztett meccs szellemileg és mentális is megterheli a játékosokat, de megpróbálta őket azzal felvidítani, hogy elmondta, az első mérkőzéseit általában elveszti, amikor válogatottat irányít.

Kiemelte, nem olvasta el a napokban a róla és a kazahok elleni kilencven perc kapcsán született írásokat. „Nem a sajtónak dolgozom, hanem a játékosaimért és a Magyar Labdarúgó Szövetségért.” Ezzel együtt beszélt arról is, hogy felhívta a figyelmet a kritikákra, ahogy arra is, hogy jó játékosai vannak a magyar válogatottnak, s ezt szeptemberre látni fogjuk.

A Magyar Nemzet azon kérdésére, tervez-e taktikai téren változtatást Skócia ellen, elmondta, ki fogják elemezni az ellenfelet. Annyit elöljáróban elmondott: Costa Rica ellen öt védővel játszottak a skótok, lesznek majd változások, hiszen mindenkinek szeretne lehetőséget adni. S újfent jelezte, nem szabad egyéni hibákat elkövetni, mint Kazahsztán ellen. Rávilágított, nem volt egyensúly a támadás és a védekezés között, amikor mi 4-4-2-es felállás szerint támadtunk, labdavesztés után könnyen el tudott jutni az ellenfél a magyar kapuhoz. „Ha kevesebb hibát követünk el védekezésben, sikeresebbek lehetünk” – tette hozzá. Leekens szerint továbbá nem voltak megfelelőek a letámadásaink, mert a játékosok lassúak voltak. Azonban akik elkövették a hibákat tanultak belőle, s ha majd visszatérnek, akkor jobb lesz mindenkinek. A skótokról azt mondta, kombinatív játékot játszanak, főleg a bal oldalon.

„Egy gyerek is átesik gyerekbetegségen, s ez a válogatottnál is megtörténik. De több olyan momentum is volt, amikor valaki 70 méteres sprintet vállalt be, hogy helyzetbe kerüljön. Tetszik ez a mentalitás” – fejtette ki. Arra a kérdésre, hogy a második mérkőzései miként sikerültek, ha már az elsőket javarészt elvesztette, ekképp válaszolt: „a legtöbb alkalommal vereséget szenvedtünk, nincs a győzelemre garancia, de ez a múlt.”

Kifejtette, a játékosoknak nem szabad félniük a szurkolóktól, a nyomás ellenére nem szabad összeroppanniuk, ugyanakkor nyilatkozniuk kell, hiszen ez a kötelességük.

Németh Krisztián és Hangya Szilveszter a magyar válogatott sajtótájékoztatóján Telkiben, 2018. március 26-án Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Németh Krisztián és Hangya Szilveszter pedig azt hangsúlyozták, hogy próbálnak a mérkőzésre koncentrálni, kijavítani a hibákat. „Leekens beszélt saját felelősségéről is, illetve arról, hogy ezek a hibák most és ne szeptemberben jöjjenek ki” – mondta Németh.

Hangya lapunknak azt említette, hogy nem az ő tisztje megítélni a kapitány azon döntését, hogy miért egy jobb lábas játszott a védelem bal oldalon. (Hangya Szilveszter a Vasas baloldali védője – a szerk.) „Számunkra most nincs barátságos meccs, a szurkolókért is játszunk, nélkülük ugyanis nehéz lesz szeptemberben nekimenni a Nemzetek Ligájának” - fejezte be gondolatait Németh.