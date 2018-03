Leekens változást akar, a válogatott templomba megy

Célegyenesbe érkezett a magyar labdarúgó-válogatott, s annak szövetségi kapitánya, Georges Leekens. Már ami a két felkészülési mérkőzést illeti – sorrendben – Kazahsztán és Skócia ellen. A keret nagy része (Pintér Ádám és Guzmics Richárd hiányzik még) már Telkiben készül. A belga tréner, másodedzője, Patrick De Wilde és két játékos, Ugrai Roland és Elek Ákos pedig hétfő délután sajtótájékoztató keretében beszélt várakozásairól.

– Jó napot kívánok! – köszöntötte magyarul a jelen lévőket Leekens, majd azzal folytatta, kíváncsi, hogyan kezdi csapata az évet, és arra is, hova jutnak majd el. Mint mondta, vannak problémák, például Kádár Tamás sérülése, a játékos mégis eljött Telkibe, ezzel pedig jó hozzáállást mutat. Ahogy az is pozitív példa, hogy az Egyesült Államokból érkező játékosok (Stieber, Németh) örülnek, hogy itt lehetnek.

A következő napok edzésekkel, taktikai felkészüléssel és regenerációval telnek, emellett Leekens elbeszélgetett a kazah válogatottról a két ott játszó labdarúgójával, Elek Ákossal (neki kisebb izomhúzódása van) és Kleinheisler Lászlóval. Érdekesség, hogy a válogatott misére is megy majd, ám ez a program nem kötelező.

A belga tréner kiemelte, két különböző stílusban futballozó ellenféllel lesz dolguk, ezzel párhuzamosan figyelik a Nemzetek Ligája-ellenfeleiket.

De a legfontosabb azonban az, hogy a magyar válogatott hogyan fog majd játszani. „Az igazi nagy csapatok ellen könnyebb játszani, mint a kisebb csapatok ellen” – tette hozzá Leekens, aki szeretne változást abban az értelemben is, hogy a játékosok higgyenek magukban, legyen pozitív a hozzáállásuk.

Arra a kérdésre, hogy mi alapján állítja össze a csapatot, elmondta, a játékokos kvalitásához igazodik. Sok függ attól is, ki milyen állapotban van, edzéseken ki mit mutat. – Nem vállalok kockázatot – emelte ki. Arról is szót ejtett, hogy nemcsak azt nézi, mi történik a labdával, hanem azt is, hogyan teljesít az együttes a labda ellen.

Megszólalt segítője, Patrick De Wilde is. A két szakember már dolgozott együtt az algériai nemzeti csapatnál. De Wilde a technikai stáb tagja, ahogy Szélesi Zoltán is, és főként azt említette meg, hogy Leekensnek időt kell adni.

A csapat játékosa Elek Ákos is részt vett a sajtótájékoztatón. – Leekens egy fokkal lazább, mint Storck. Kell idő, míg alkalmazkodunk egymáshoz, a lényeg, hogy szeptemberre fel kell készülni, akkor kezdődik el a lényegi rész, akkor már nincs mellébeszélés – fogalmazott Elek.