Leiskolázta a címvédőt a Tottenham

Két slágermeccsből is lehetett szemezgetni szerda este, a Real Madrid Londonban a Tottenham vendégeként, a Manchester City pedig a Napoli otthonában lépett pályára. Az utóbbi években viszonylag háttérbe szoruló angol csapatok ezúttal jelezték, a tavaszi végjátékban is érdemes lesz számolni velük, hiszen a Spurs és a City is szép játékkal, jó meccsen múlta felül nagy nevű ellenfelét. A játéknap magyar szereplői felemás élményekkel gazdagodtak.