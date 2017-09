Lesz-e Neymar–Cavani-cicaharc a Bayern München ellen?

Amikor Európa két gigásza csap össze a Bajnokok Ligájában, a sajtó többnyire a dicső múlttal vagy éppen egy kínos, netán óriási összegű átigazolással vezeti fel a találkozót. A Paris Saint-Germain–Bayern München más tészta, szeptember 17. óta ugyanis másról sem írnak a lapok, mint Edinson Cavani és Neymar cicaharcáról. A 222 millió euróért a Barcelonától leigazolt brazil csatár a Lyon elleni bajnokin magához vette a labdát, amikor a játékvezető büntetőt ítélt a PSG-nek, de uruguayi társa, aki érkeztéig az első számú rúgó volt, megpróbálta kiszedni a játékszert a kezéből. A volt barcás cimbora, Dani Alves fű alatt megpróbálta tartani Neymarnak a játékszert; végül Cavani győzött, de boldogságában kihagyta a lehetőséget, a PSG enélkül is 2-0-ra nyert.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Gyerekek a homokozóban vívnak így a lapátért, csak ők épp nem keresnek eurószázezreket „percenként”. Kettejük meccsét azóta sem fújták le: Neymar a hírek szerint a párizsi vezérkarig ment, hogy kikönyörögje magának a büntetőket, de Cavani annak ellenére sem hajlandó átadni, hogy a PSG immár külön fizetne neki ezért – egymillió eurót. Az egy dolog, hogy a zuhanyhíradó szerint az öltözőben civakodnak, de az ellenségeskedést a pályára is kiviszik. Az Opta mérőrendszer szerint első közös bajnokijukon még 18-szor passzoltak egymásnak, az utolsó, Lyon ellenin már mind- össze egyszer. Unai Emery vezetőedző a Bayern elleni mérkőzés előtt rövidre zárta a nevetséges harcot. – Több jó tizenegyesrúgónk is van, és többen is akarnak lőni. Edinson és Neymar is készen áll, beszéltem velük, mindketten lehetőséget kapnak – így a tréner. Ez azt sejteti, mostantól felváltva lőhetnek a veszekedők. A Lyon elleni meccsig egyébként a párizsiak tizenöt gólt rúgtak négy meccsen – a Celticnek ötöt vágtak első BL-fellépésükön –, a hétvégén a Montpellier ellen viszont csak egy 0-0-ra futotta a sérült Neymar nélkül. Cavanira és rá is szüksége van a PSG-nek a Bayern ellen.

A bajorokat az a Carlo Ancelotti vezeti, akinek párizsi munkája alatt elkezdett európai nagy csapattá formálódni a PSG. A katari Nasszer al-Khelaifi ekkor vette meg a klubot és vásárolta rőf számra a sztárokat. Neki legföljebb a mezhajigáló Ribéryvel kell megküzdenie – a francia szélső az Anderlecht elleni BL-meccsen történt lecserélésekor vágta földhöz a dresszét mérgében, amiről a klubvezetés azt mondta, ilyen többet nem fordulhat elő. A PSG a Bajnokok Ligájában eddig mindháromszor megverte a Bayernt otthon, sőt kilencmérkőzéses veretlenségi sorozatot épített Párizsban. A keddi találkozók lapzártánk után értek véget