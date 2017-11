Letargiában Olaszország: nem lesz ott a focivébén

Lemondta a válogatottságot a 175 nemzeti meccsen védő Gianluigi Buffon hétfő este, miután 0-0-ra végzett Svédországgal a labdarúgó-világbajnoki pótselejtező visszavágóján, ezzel 1-0-s összesítéssel a skandináv együttes jutott ki a jövő évi vb-re.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szégyenkező 39 éves Juventus-kapusnál azonban sokkal többet veszít Olaszország, hiszen 1958 óta nem fordult elő olyan, hogy nem szerepelt a válogatottak közötti legfontosabb megméretésen (összesen is csak háromszor hiányzott). Erre egyébként maga a „squadra azzurra” kapusa is utalt: „Nem magam miatt, hanem a csapat miatt sajnálom” – mondta az olasz köztelevíziónak könnyeitől megszólalni alig tudva Buffon, aki hatodik vb-jére készült.

A 0-0-s olasz–svéd egyébként sem zajlott simán, rengeteg bírói tévedés volt oda-vissza, és a hajrára fordulva egy olasz csere előtt Ventura mester De Rossinak üzent, hogy öltözzön, mert be fog állni, mire a játékos indulatosan csak annyit reagált, hogy mi a f…-ért ő álljon be, nem döntetlen kell, hanem győzelem, majd Insignére mutatott. Aztán egyikük sem állt be csereként… De Rossi egyébként is jó eséllyel visszavonul a válogatottól.

Nem is rég, 2006-ban még világbajnoki címet ünnepelhetett az olasz válogatott, a mostani történelmi bukásért a közvélemény leginkább Giampiero Ventura szövetségi kapitányt okolja, aki a várakozásokkal ellentétben nem jelentette be lemondását a nyilvánosság előtt, de abból, hogy a mérkőzés után egy teljes órára nyomtalanul eltűnt, arra lehetett következtetni, hogy az Olasz Labdarúgó-szövetségnél volt azonnali jelenése.

– Nem mondtam le, még nem beszéltem az elnökkel – jelent meg aztán a milánói Giuseppe Meazza Stadionban újra Ventura, aki elmondása szerint azért tűnt el, hogy „köszöntse” játékosait. Aztán döbbenetes dolgot mondott: – Ez a meccs megmutatta, hogy semmi nincs eltörve az olasz válogatottnál. A svédek elleni pótselejtezőig a tervek szerint mentek a dolgok, ám két mérkőzésen nem sikerült betalálnunk – fogalmazott, aztán persze bocsánatot kért az összes olasztól, jelezve, hogy a szövetség dönti majd el, ki vezeti a válogatottat ősztől.

Ventura a 2016-os Eb után szinte „a semmiből” vette át a kékeket rögtön egy hazai vereséggel Franciaországtól. Tizenhat mérkőzésének alig több mint felét (9) nyerte meg, a vb-selejtezősorozatban az idén ősszel már kifejezetten a romlás jelei mutatkoztak, nagyon simán kaptak ki az olaszok Spanyolországtól (3-0) a csoportelsőségről döntő mérkőzésen, majd Macedóniát fogadva is csak döntetlenre volt képes a Ventura-csapat.

A világ egyik legrangosabb sportlapja, a La Gazzetta dello Sport internetes kiadása apokalipszisről ír, elsők között értesítve a nyilvánosságot, hogy bekövetkezett Ventura kirúgása, sőt azt is tudni vélik a lapnál, hogy Carlo Ancelottit hívják a nemzeti együtteshez – őt a Bayern München szeptember végén rúgta ki, korábban dolgozott a Juventusnál, a Milannál, a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Real Madridnál is.

A Corriere della Sera olasz napilap online kiadása A katasztrófa hét pontja című eposzban emlékezik meg a bukásról és az ahhoz vezető útról.

A többi újság egyelőre szinte csak átkozódik, de valóban nehéz szavakat találni az eredményre egy olyan országban, ahol minden egyes világeseményen az első hely a cél, most pedig egyen – még egyszer: 60 év után – ott sem lesz a nemzeti csapat.