Liverpool–MU: a Normal One a Special One ellen

Arra talán nem kell számítani, hogy a szombati rangadón megismétlődik, ami egy 2006-os derbin: akkor egy túlfűtött Liverpool-drukker kutyagumival dobálta meg a manchesteri szurkolókat. A Stand Up, If You Hate Man U vagyis Állj fel, ha gyűlölöd a Manchester Unitedet rigmust viszont bizonyára hangosan énekli majd a KOP, a Vörösök kemény magja. Északnyugat-Anglia első számú összecsapása következik.

A két hadvezér, a Pool kispadján ülő Jürgen Klopp és a manchesteri José Mourinho – Klopp önmagát Normal One-ként jelöli Mourinho elhíresült Special One-jára reagálva – homlokegyenest más filozófiát vall a futballról. A német a Gegenpressinget, a labdavesztés utáni azonnali visszatámadást, a támadófocit részesíti előnyben, a portugál pedig a megbízható védekezésben bízik. Mindez a számokban is megmutatkozik: a Manchester United az elmúlt hét fordulóból hatban gólt sem kapott, a Liverpool viszont lőtt tizenhármat, de mindez csak akkor csengene igazán jól, ha Klopp csapata nem szedett volna be tizenkettőt.

A BBC elemzése egyenesen a Liverpool achilleszének tartja a védekezést. A bajnokságban a Manchester Citytől egy ötöst kaptak, s a Watford is bevágott nekik hármat, ráadásul a Joel Matip – Dejan Lovren belsőpárosnak a Premier League egyik legjobb formában lévő támadóját, Romelu Lukakut kellene leradíroznia a pályáról. A belga tank szédületesen kezdte az idényt:

hét mérkőzésén hét gólt szerzett a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában két találkozón már három találata van.

Tökéletesen helyettesíti a sérült Zlatan Ibrahimovicot. Ha az ő játékát meg tudja ölni valahogy a Pool, nyert ügye van.

Támadásban ugyanis nem lesz gondja, annak ellenére sem, hogy Sadio Mané térde az áprilisi horrorsérülése után újra felmondta a szolgálatot. A csapatba viszont visszatért a Barcelona által ostromolt Philippe Coutinho, mellette Firminora és az Egyiptomot a világbajnokságra lövő, így hatalmas motivációjú Muhammad Szallahra is számíthat Jürgen Klopp. A német Mané hiányában bevetheti az Arsenaltól vásárolt, de eddig jegelt Oxlade-Chamberlaint is.

A Pool tavaly tizenkét rangadót nyert a Premier League-ben, és csak egyet veszített, de a Unitedet egyszer sem gyűrte le. Erre készül szombaton 13 órától. (A találkozót adja a Spíler TV.)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.14.