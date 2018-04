Liverpooli focisuli a favoritnak kikiáltott City ellen

Liverpool–Manchester City

A Bajnokok Ligája idei negyeddöntőibe két angol, két spanyol és két olasz csapat is bejutott, közülük a két szigetországi klub össze is került. Talán a mezőny két legszórakoztatóbb fociját játssza a Liverpool és a Manchester City, az Anfield Roadon megrendezett odavágón pedig a hazaiak tettek inkább arról, hogy ne múlják alul a várakozásokat.

A lendületesebben kezdő Liverpool legnagyobb ásza, Mohamed Salah egy kontra után már a 12. percben beköszönt (1-0). Ő ugratta ki Roberto Firminót, aki egy sikertelen lövés után visszaszerezte a labdát az ötös vonalán, az egyiptomi támadónak pedig csak a félig üresen hagyott kapuba kellett bombáznia.

Pár perccel később Alex Oxlade-Chamberlain jóval nagyobb távolságról szánta el magát lövésre, de kísérletét ugyanolyan siker kísérte (2-0). Az angol középpályás nagy góljával már igazán kényelmetlen helyzetbe került a City, de csak nem engedett a szorításból a Pool.

A hazai rohamok nem apadtak el, a 31. percben egy labdaszerzés és egy gyors összjáték után Salah ívelt a kapu elé, egészen pontosan Sadio Mané fejére, aki egészen közelről a harmadik hazai találatot is bejuttatta Ederson kapujába (3-0). Hidegzuhany fél óra alatt.

Az első félidőben nem is volt momentuma Guardiola csapatának, a második játékrészben pedig hiába találták meg a kontrollt saját játékuk és a labda felett, a vörösök – a szezon során nem mindig stabil – védelmével nem tudtak mit kezdeni. Nagyon jó helyzetből várhatják a visszavágót a liverpooliak, akiknek egyedül Mo Salah sérülése miatt főhet a fejük. Összefoglaló itt.

Barcelona–Roma

Kedden egy olasz-spanyol párharcot a vártnál sokkal könnyedébben nyert meg a Real Madrid a Juventus ellen, most a Roma menthette volna meg a mundér becsületét, de Barcelonában cseppet sem róluk szólt a meccs. Az első félidőben is a hazaiak nyomtak, Rakitic kapufáig is jutott, majd a 38. percben De Rossi öngóljával megszerezték a megérdemelt vezetést. Ez volt a Barca negyedik öngólból szerzett találta az idei BL-szezonban, az 55. percben pedig megszületett az ötödik is! Ezúttal Manolas segített be a katalánoknak, de nem sokkal később Piqué révén saját erőből is összejött a gól.

A párharc nyitottságáról Edin Dzeko próbált gondoskodni, az ő lövésével szerezte meg a fontos idegenben lőtt gólt a Roma. Hiába, Luis Suáreznek még erre is volt válasza a hajrában. Íme a 4-1-es Barca siker mozgóképen.