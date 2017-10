Magyarország–Feröer: itthon búcsúzunk a vb-selejtezőktől

Íme egy igen részletes elemzés a Svájc elleni múltheti fiaskóról. A technikai hiányosságokat nem tudtuk pótolni a szervezettséggel, illetve a futball tanulható faktoraival. Ha ma is hasonlóan lépnek pályára Bernd Storck játékosai, az a gyengébb képességű Feröer ellen is megbosszulhatja magát, mindez pedig a német tréner állásába is kerülhet.