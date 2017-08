Majd harminc év után visszatérhetnek az állóhelyek Angliában

Az 1989. április 15-én, a Sheffield Wednesday pályáján, a Hillsborough Stadionban rendezett Liverpool FC–Nottingham Forest FA-kupa-elődöntőn történtek kellettek ahhoz, hogy az addigi angol labdarúgás gyökeres átalakuláson menjen keresztül. A kilencvenhat Liverpool-szurkoló halálát követelő Hillsborough-tragédia következtében háború indult a huligánok ellen, bezárták az rossz állapotú létesítményeket, és az úgynevezett Taylor-jelentés törvényben kötelezte a brit klubokat az állóhelyek megszüntetésére.

Az események után majd harminc évvel azonban úgy tűnik, újra lehetővé teszik az angol labdarúgó-bajnokság első- és másodosztályában, hogy a szurkolók állva buzdítsák csapatukat. „Persze, döntő szerep jut a vitában a Liverpool szurkolóinak” – írta a Sunday Times. Az érzelmileg érintett szimpatizánsok ugyanakkor hajlanak a változásra. A körükben végzett szavazás eredménye – a BBC beszámolója alapján – pozitív kimenetelű, hiszen a majd 18 ezer megkérdezett 88 százaléka támogatta az ötletet. „Hihetetlenül magas részvételi arány ez, továbbá jelentős előrelépés egy érzékeny kérdéskörben” – kommentálta a végeredményt a Spirit of Shankly (Bill Shankly skót játékos és menedzser, a Liverpool edzőlegendája – a szerk.) elnöke, Jay McKenna.

A szurkolói csoport első embere ugyanakkor jelezte, még mindig érzelmekkel teli kérdéskör ez. Nem meglepő, a Hillsborough-tragédia áldozataihoz kötődő családtagok nagy része a kizárólag ülőhelyekkel felszerelt stadionok létét tekintik veszteségük egyik legfontosabb hozadékának, épp ezért sokáig ellenálltak a kezdeményezésnek. A gondolkodás megváltozásához azonban jelentősen hozzájárult egy tavaly áprilisi bírósági ítélet, miszerint a szurkolókat semmilyen felelősség sem terhelte a szerencsétlenség miatt.

Vannak csapatok s országok amelyek előrébb tartanak. A „biztonságos állóhely” programot Skóciában már több hónapja engedélyezték, így az aktuális idényben egy teljes szektornyi állóhelyet biztosítanak a szurkolóknak a Celtic Parkban. A Premier Leauge-ben szereplő Tottenham épülő stadionjában – a Mirror írása alapján – is lehajtható székeket szereltek be. A klub közleményben jelezte, egyelőre kísérletről van szó, és majd eldől, van-e létjogosultsága. (Az ötletet egyébként a Manchester United is támogatja.)

A harmadosztályban szereplő Shrewsbury Town fanatikusai klubjuk helyett cselekednek, a Guardianen olvasható anyagból kiderül, a fanatikusok közösségi finanszírozás keretében 75 ezer fontot gyűjtenének össze annak érdekében, hogy a New Meadow stadionba 550 lehajtható széket alakítsanak ki. Amennyiben az angol liga egyes klub szurkolói sikerrel járnak, a Shrewsbury Town lesz az első Angliában és Walesben, amely visszahozza a biztonságos állóhelyet egy csak ülőhelyekkel felszerelt létesítménybe.

A „safe standing” kialakításával a cél, hogy aki állni szeretne, biztonságosan megtehesse, és ne okozzanak kényelmetlenséget a rögzített ülések. Mindennek engedélyezéséhez még csak törvénymódosításra sem lenne szükség, a vonatkozó jogszabály ugyanis csak azt írja elő, hogy minden nézőnek legyen ülőhelye a stadionokban.