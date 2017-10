Már Bernd Storck utódját keresheti az MLSZ

Már keresi Bernd Storck utódját a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) – írja a Blikk. A lap információi szerint a legnagyobb eséllyel az olasz Marco Rossi vagy a korábbi válogatott Szabics Imre követheti a poszton.

„Ma értesültem arról, hogy szóba került a nevem, teljesen váratlanul ért, nem számítottam rá. Már az büszkévé tesz, hogy egyáltalán erről beszélnek az emberek” – mondta a Blikknek Marco Rossi, aki korábban bajnokságot nyert a Honvéddal. Hozzátette, hogy eddig semmilyen hivatalos megkeresést nem kapott az ügyben az MLSZ-től. „Érvényes szerződésem van a DAC-cal, de nyitott vagyok a tárgyalásra” – fűzte hozzá az olasz tréner.

A lap úgy tudja, ha Rossit nem tudják elcsábítani,Szabics Imre lehet Storck utóda is. Ez azért is érdekes, mert a német szakember 2015 őszén kirúgta őt a nemzeti csapat stábjából, amelyhez még a korábbi kapitány, Dárdai Pál vitte. A lap úgy tudja, az is opció, hogy az osztrák Sturm Graz pályaedzőjét Rossi segítőjének nevezik ki.

A Blikk szerint még esélyes lehet a válogatott kispadjára

Lőw Zsolt,

Paulo Sousa,

László Csaba,

Bölöni László,

Szélesi Zoltán

és Herczeg András is.

Vezércikk Gabay Balázs Az öltöző magánya Akik most az öltözőbe parancsolták Dzsudzsákot, azok a tavaly nyári Eb-n ölelték, csókolták a lyoni Stade des Lumières arénában a kapu mögött.

Bernd Storck sorsa kedden dőlhet el, az MLSZ ugyanis ekkor értékeli majd a világbajnoki selejtezősorozatot, amelyet a Feröer szigetek 1-0-s legyőzésével a harmadik helyen zárt a német szakember együttese.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a közmédiának elmondta: több olyan eredmény is született a kvalifikáció során, amely nem felelt meg a várakozásoknak, így az andorrai vereség vagy a feröeriek elleni összecsapás. Hozzátette, jövő kedden az elnökség meghallgatja szakemberek véleményét, a válogatott vezetését és a szövetségi kapitány beszámolóját is, ezek után kell a megfelelő döntést meghoznia.

Csányi Sándor hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy a válogatott ott legyen a 2020-as Európa-bajnokságon, amelynek az egyik házigazdája is lesz, éppen ezért óriási „baj és szégyen lenne”, ha nem kvalifikálná magát.