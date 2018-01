Másfél milliárd: a kormány pénzéből a DVTK fociakadémiát épít Felvidéken

Azt már korábban lehetett tudni, hogy a DVTK sportfejlesztési terve, amit a magyar kormány 10 milliárd forinttal támogat, több mindent is tartalmaz: egy diósgyőri multifunkciós sportcsarnokot, az egri és a salgótarjáni infrastruktúra megújítását, illetve egy határon túli labdarúgó-akadémia létrehozását.

Utóbbiról egészen a múlt hétig keveset lehetett tudni, de mint az Új Szó kiszúrta, a helyszín Rimaszombat lesz. A projektre a magyar kormány 1,5 milliárd forintot (4,8 millió eurót) különített el.

„Az egész környék futballjának jót tehetne az akadémia, hiszen a legközelebbi hasonló intézmény Podbrezován van, Nagykürtöstől Kassáig nincs futballakadémia. Egyelőre előzetes megállapodást kötöttünk a diósgyőriekkel, ennek értelmében közös klubot hoznánk létre, amelybe bizonyos pénzforrásokat a DVTK, másokat pedig, ahogy eddig is, Rimaszombat városa biztosítana” – mondta Miroslav Bitala, a rimaszombati városi labdarúgóklub ügyvezetője az Új Szónak.

A fejlesztések során modernizálnák a rimaszombati stadion főpályáját és a körülötte lévő edzőpályákat is, valamint két új edzőpályát is kialakítanának, továbbá egy fedett csarnok is épülne. Az akadémia az 5–19 éves korosztályra koncentrál, célja pedig a fiatal játékosok kinevelése.

Igaz, a megállapodásra a városi képviselő-testületnek még rá kell bólintania, de ha megtörténik, akkor Rimaszombat lesz a kilencedik település (legalábbis a Menedzsmentfórum szerint), amely támogatásban részesül, Munkács, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Eszék, Lendva, Topolya, Dunaszerdahely és Komárom után. A kormány az elmúlt két évben a számítások szerint 19,73 milliárd forintot fordított határon túli futballra.