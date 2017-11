Megint zseniálisak az amerikaiak: „ellopnák” a foci vb-t az oroszoktól

Nem tudjuk, melyik amerikai sportguru fejéből pattant ki az ötlet, de isteni szikra volt, annyi szent. Az MTI híradása szerint az ESPN televíziós csatorna úgy értesült, hogy a helyi futballszövetség megvizsgálja a lehetőségét egy minitornának vagy egy mérkőzéssorozatnak, amelynek a házigazdák mellett olyan csapatok lennének a főszereplői, mint Olaszország, Hollandia, Chile vagy Ghána, akik mind lemaradtak a 2018-as futball-világbajnokságról.

A meccseket röviddel a vb – június 14.–július 15. – előtt rendeznék meg. A terv zseniális, a fenti csapatokban ugyanis világklasszis játékosok futballoznak, akik tévés megjelenése óriási reklámértékkel bír. Az USA-ban egyre népszerűbb a profi labdarúgás, és köztudottan rengetegen televízióznak, így alaphangon több tíz millió nézővel lehetne számolni csak az országban. Az ESPN-t – a csatorna adja az amerikai liga meccseit is – ráadásul nemcsak az Egyesült Államokban lehet fogni, hanem világszerte.

A négyszeres világbajnok olaszok 1-0-ra alulmaradtak a svédek elleni pótselejtezős párharcban, így 60 év után először nem lesznek ott a vb-n, míg a hollandok nem is jutottak be a rájátszásba. A dél-amerikai bajnok Chile nem tudott bekerülni a régió első öt helyezettje közé, a ghánaiak pedig csak harmadikok lettek a csoportjukban. Az Egyesült Államok csupán ötödikként zárt a CONCACAF-selejtezőben, többek között Panama is megelőzte.