Megszólalt a Fradi: Barokkos túlzás, hogy Bonyha támadt

A Fradi megelégelte a szombati meccsén történt verekedés és késelés nyomán elszabadult cikkáradatot és tájékoztatót hívott össze az újságíróknak péntek reggelre a Népligetbe. Ez nemcsak azért érdekes, mert eleddig egyetlen – Fradi security által kiadott – kommunikét adott közre a balhét követően, hanem azért is, mert portálunknak is érkezett meghívó. Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban nem engedtek be minket a Fradi egyetlen szakosztályának egyetlen meccsére sem – arra hivatkozva, hogy portálunk cikkeivel üzleti kárt okozott a klubnak –, ott lehettünk az eseményen. A meghívó arról tanúskodott, hogy a Fradi most mindenkivel közölni akarja, mi az álláspontja az ügyben.

Volly György, a Fradi kommunikációs vezetője a tájékoztató kezdetén elmondta, ők most azért jöttek, hogy azokra a kérdésekre válaszoljanak, melyek hozzájuk beérkeztek az elmúlt napokban. Kérdést nem lehetett feltenni, fotót, hangfelvételt nem lehetett készíteni. Mint mondták, ez a rendőrség kérésére van így.

A sajtótájékoztatón Baranyai Imre, a Fradi biztonsági szolgálatának vezetője két videofelvételt mutatott be. Az első felvételen az látszik, hogy a Fradi-tábor távollétében a Halhatatlanok nevű szurkolói csoport révén új előénekessé váló Bonyha és társa az egyik büfé előtt álldogál a szünetben, majd megérkezik egy 20-30 fős maszkos, kapucnis csoport, a mezei drukkereket félretolva a B1-es büfé elé. Mintha szóltak volna nekik, hogy Bonyha várja őket a bejáratnál. A Bonyha becenévre hallgató volt vezérszurkoló és társa nagyjából így is álldogál, ekkor bokszállást vesznek fel ők is és a támadóik is. Bonyha társát 10-15 másodperc alatt leterítik, kukák is repülnek, ütik-rugdossák, de aztán békén hagyják a földön. Ő mutatja is, hogy elég volt.

Bonyha eközben a lépcső felé hátrál, a felvételen nem látszik kés a kezében, de a tájékoztatón bemutatták a szúrószerszámot, amit használt. A lépcsőn elcsúszik, ekkor rárohannak és nagyjából egy percen át ütik-verik, rugdossák. Az szintén látszik, hogy az eset közvetlen közelében van biztonsági őr, de ő nem avatkozik közbe.

A tájékoztató érdemi része úgy zajlott, hogy Volly György felolvasta a klubhoz beérkezett 59 kérdést, amire Nyíri Zoltán operatív igazgató válaszolt:

– A rendőrség nyomozást folytat, ebbe nincs beleszólása a klubnak, köztörvényes bűncselekmény történt. Akik részt vettek a balhéban és akiket azonosítottak, azokat kitiltják az összes Fradi-eseményről.

– Az esetnek két súlyos sérültje van, mindkettő elhagyta a kórházat.

– Barokkos túlzás, hogy Bonyha támadt késsel. A Fradi nem vizsgálja semelyik szurkolója előéletét, így nem tudja megmondani, Bonyha börtönviselt-e.

– Bevált a megállapodás, amit a klub kötött a drukkerekkel. Csütörtökön is találkoztak az ultrák és a klub képviselői, együttműködtek.

– Újabb biztonsági intézkedések nem kellenek.

– 11 fő van teljesen beazonosítva jelenleg. Az azonosítást a rendőrség végzi.

– A klub érez valamifajta felelősséget a történtekért, de nem tudta megakadályozni a történteket. Ez egy előre megtervezett, csoportosan elkövetett cselekmény volt.

– Ez egy kés – mutatja Nyíri Zoltán a széthajtogatott, bankkártyára hasonlító valamit, és kést formált belőle. Ezzel szúrt az illető.

– Mi nem békítő szerv vagyunk, a visszatérő csoportokkal megegyeztünk, hogy a korábban szkennelő drukkereknek nem esik bántódása.

– Kríziskezelő egységet állítanak fel a szurkolói csoportokkal. A szombati meccsen általános vagyonőröket alkalmaztak, nem akarták, hogy rendőrsorfal álljon folyamatosan a stadionban. A vagyonőrök megfelelő távolságra voltak, de a kríziskezelő egységek mostantól visszatérnek a szektorba a kapu mögé. (A Fradi security visszatér ezek szerint a kapu mögötti szektorba.)

– A biztonságiak nem végezhetnek olyan motozást, mint egy rendőr.

– A vizsgálat még nem zárult le.

– 11 felfüggesztett kártyából 9 B típusú kártya, 2 A típusú, utóbbi a szkenneres. A késelő kártyáját is felfüggesztették. A vizsgálat végéig vannak felfüggesztve a kártyák.

– Továbbra is bemehet szkennelés nélkül a tábor nagy része.

– Paróczai Dávidnak hívják Bonyhát.

– Baranyai Imre, a security vezetője elmondta, azért nem ment vissza a Fradi saját biztonsági szolgálata a szektorba, mert ez volt az ultrákkal kötött megállapodásban.

– Ha előre megszerveznek valamit, azt nagyon nehéz kivédeni.

– Bonyha megpróbált bemenni a szkenneres kapun, de a keze be volt kötve sportsérülés miatt, így oldalt kellett bemennie. 45-50 ember megy itt be egyébként meccsenként, ilyen-olyan okokból. Problémakapunak hívják ezt a bejáratot.

– Ha a jogerős MLSZ-döntés enyhébb büntetést szab ki, akkor bemehet mindenki, nem lesz szektorbezárás. Ha marad a szektorbezárás, az, aki korábban jegyet váltott, visszakérheti a pénzét, és visszakapja. Ha A típusú kártyával (szkenneres) akar bemenni, be tudja váltani a kapu mögé megváltott belépőjét (de ehhez akkor szkennelnie kell), ha B-vel akarna bemenni továbbra is (nem szkennelős jegy), akkor nem tud bemenni.

– A drukkerekkel való megállapodás nem változik.

– A felvételekből kiderül, hogy a maszkos drukkerek kezdeményezték a verekedést.

– A klub vizsgálta és vizsgálja jelenleg is saját biztonsági szolgálata felelősségét.

A tájékoztatót követően tényleg nem lehetett kérdezni, Volly György, Baranyai Imre és Nyíri Zoltán távoztak. Pedig sok kérdés motoszkál még a fejekben. Miért nem állították meg Bonyhát már a bejáratnál, ha tudták, hogy egy szurkolói csoport vezére, a security és más is szólt neki, hogy ne menjen be, mert balhé lesz? Miért vállalta a security, hogy épp erre a meccsre nem megy be a kapu mögé, ha lehetett tudni, hogy Bonyha és más Halhatatlan is ott lesz, plusz több ezer felhevült ember tért vissza a kapu mögé? A kapu mögé kirendelt vagyonőrök miért nem próbálták bármilyen módon megakadályozni a balhét, miért nem léptek közbe a verekedésnél?

A klub a pénteki tájékoztatón mindössze részben ismerte el a felelősségét, a security és a helyettük kirendelt vagyonőrök felelősségéről pedig alig esett szó. Mivel kérdéseket nem lehetett feltenni, így továbbra sem lehet teljesen tisztán látni az ügyben.