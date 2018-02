Megtört Messi átka a Chelsea ellen

Nem nyújtott meggyőző játékot a Barcelona, de a legfontosabb pillanatban Lionel Messi bal lába kényelmes helyzetbe lőtte a katalán klubot. A Chelsea vezetett is a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek egyik legjobban várt, s legalább ekkora múltú rangadóján, de egy védelmi hibát elég volt kihasználnia a Barcának. Münchenben a Besiktas védelme is elkövetett egy végzetes hibát, az a párharc alighanem el is dőlt.

Chelsea–Barcelona

Ebben az évezredben mindig nagyot szólt, ha a Chelsea és a Barcelona találkozott egymással a Bajnokok Ligájában. Az Abramovics-érában számos randevúja volt a két klubnak, s többször (2006, 2009, 2012) is előfordult, hogy kettejük egyenes kieséses párharcának győztese egészen a BL-címig menetelt. A katalánok 3-2-re vezetnek a továbbjutások tekintetében, s az állásáért küzdő Antonio Conte egyik utolsó szalmaszála lehet az idei nyolcaddöntő, hogy kiegyenlítse ezt az arányt.

Ha csak az idei formákból indulunk ki, nem indultak túl jó esélyekkel a londoni kékek, de a Barca sem tündökölt idegenbeli, őszi csoportmeccseken, ráadásul a vendégek legnagyobb ásza, Lionel Messi gólképtelen a Chelsea ellen. Ugyan 2005 óta számos mérkőzést játszott a kékek ellen, ezeken 29 lövésből egyetlen egyszer sem sikerült betalálnia.

A Stamford Bridge közönsége bizonyára hazai fölényt várt a rangadón, de a Barcelona hozta szokásos domináns játékstílusát, ellenfelének minimális teret hagyva a labdakihozatalokban. A 71 százalékos félidei birtoklási arány nyomasztónak tűnhet, de valódi veszélyhelyzeteket képtelenek voltak kidolgozni Messiék, a túloldalt pedig a kevés esélyével sokkal jobban gazdálkodott az egyébként angol játékos nélkül felálló Chelsea. Gólig ők sem jutottak, de Willian révén a 33. és a 41. percben két kapufáig igen. A brazil szélső előbb a bal, majd a jobb lécet találta telibe a tehetetlen Ter Stegen asszisztálása közben.

A második félidő hasonló forgatókönyv mentén folyt, hogy aztán a 62. percben Willian harmadik kísérletét végül siker koronázza. Egy szögletkombináció után az egész meccsen a legaktívabban játszó brazil meghúzott egy cselt, és laposan kilőtte a Barca kapuját (1-0). Az utolsó fél órában is ötlettelenül játszott a spanyol bajnokságot magabiztosan vezető katalán csapat, de a 75. percben a hazaiak középhátvédje, Christensen nagyszerű passzt ajándékozott Andrés Iniestának, aki szinte ösztönből gurított vissza a menetrendszerűen érkező Lionel Messinek. Az argentin számára házi feladat volt belőni a ziccert, és amellett, hogy egy rendkívül fontos gólt lőtt idegenben, megszerezte első találatát is nagy mumusa, a Chelsea ellen (1-1). Hogy nem lesz könnyű dolga a londoniaknak a Nou Campban, az aligha vitás, de az is előfordulhat, hogy akkor már nem Antonio Conte fog ülni a kispadjukon. Összefoglaló a döntetlenről itt.

Bayern München–Besiktas

A keddi játéknap kicsit háttérbe szoruló, de nem kevésbé patinás nyolcaddöntőjén a csoportgyőztes törökök müncheni vendégszereplésén minden úgy alakult, ahogy azt Jupp Heynckes és a Bayern vezérkara előzetesen elképzelte. Igaz, ehhez egy nagy védelmi hiba is kellett a Besiktas részéről, hiszen már az első negyedóra végén emberhátrányba kerültek az Allianz Arénában. A horvát Vida utolsó emberként elkaszálta Lewandowskit, a bajor találatok pedig kisvártatva jöttek is futószalagon. Thomas Müller nyitotta meg a gólcsapot az első félidő végén, hogy a másodikban Coman, újra Müller, majd Lewandowski kétszer is beköszönjön. Az 5-0-s német siker a babonások számára is egyet jelent a biztos továbbjutással.