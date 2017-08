Menekültnek nézték a német válogatott egykori klasszisát

Nem sűrűn fordul elő, hogy egy nagyobb olvasótáborral bíró hírportál menekültnek néz egy korábbi német válogatott futballistát, de most ez is megesett. A konzervatív hangvételű Breitbart cikke azzal foglalkozik, hogy az embercsempészek most már jetskin is hozzák Európába a menekülteket Marokkóból Gibraltárra. A probléma, hogy illusztrációként Lukas Podolski 2014-es fotóját használták fel, melyen a volt német válogatott csatár a 2014-es brazíliai világbajnokságon lazít egy jetskin.

Bár a Breitbart hamar eltüntette a képet a cikkből, az körbejárta a világsajtót, és komoly visszhangot váltott ki. Emiatt az online lap szerkesztőségi állásfoglalában kért elnézést a labdarúgótól, melyben leírják, természetesen nincs rá semmilyen bizonyíték, hogy „Podolski urat” csempészek hozták volna be Európába, vagy, hogy menekült lenne. Ettől függetlenül a játékos menedzsere nem hagyja annyiban a dolgot. Nassim Touhiri azt mondta a Bild című német újságnak, hogy Podolski nem hagyja lejáratni magát, az ügyvédje már foglalkozik az üggyel.

Folytatása következik.