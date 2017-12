Messi és a Barcelona nem kegyelmezett Madridban sem

Kezdjük a számokkal. A spanyol bajnokság történetének 175. El Clásicóját rendezték a Santiago Bernabéuban, a telt házas meccset 30 kamera közvetítette 182 országban, összesen pedig több mint 650 millió ember látta, ahogy egymásnak feszül napjaink két legnépszerűbb klubja. A rangadó előtt végigvettük a csörte politikai és gazdasági előzményeit-részleteit, helyi idő szerint 12 órakor Sánchez Martínez játékvezető pedig végre belefújt a sípjába.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem kellett sokat várni az első hálórezdülésre, hiszen a 2. percben Ronaldo rögtön lesgólt fejelt egy hazai szöglet után. A következő fél óra sokkal kevesebb izgalmat tartogatott, a Real Madrid járatta többet a labdát, s ha elveszítette, rögtön megszállta a Barcelona térfelét (ezzel saját fegyverét szegezve ellenfele homlokához), így Iniestáék alig-alig tudtak támadásokat építeni.

A 30. percben az addig nem sokat mutató Barca villant: Messi fantasztikus észrevétele és kiugratása után Paulinho találta magát ziccerben, de magas lövését Keylor Navas bravúrral szögletre tudta tolni. Egy perccel később már a túloldalt kavargatott Ronaldo kedvenc helyén, a Barca tizenhatosának jobb csücskén, pár biciklicsel után pedig a hosszú rövidet vette célba, de az őszi idényben mindössze hét gólt kapó Ter Stegen lábbal védett.

A félidő végére elkezdett éledezni a Barcelona, ezzel együtt a meccs is, a legközelebb mégis a Real Madrid, pontosabban Karim Benzema került a gólhoz, aki Marcelo beadását fejelte kapufára.

A fordulás után még jobban sajnálhatták a hazai szurkolók, hogy a kapufáról nem befelé, hanem kifelé pattant a labda, mert élesebb fokozatra kapcsolt a Barcelona. Az 54. percben Busquets és Rakitic nagyszerű labdakihozatala után a felfutó Sergio Roberto kapta meg a labdát, majd nagyszerű érzékkel kapásból középre is tette a ziccerben érkező Luis Suáreznek (0-1).

A Barca első góljának két főszereplője: Sergio Roberto (20-asban) és Luis Suárez a bánkódó Madrid-szurkolók előtt ünnepel Fotó: Javier Soriano / AFP

Tíz perccel később megadta a kegyelemdöfést is ellenfelének a katalán csapat, Lionel Messi kulcspassza után megint Suárez került ziccerbe, de előbb Navas, majd a kipattanót kapura fejelő Paulinho lövését Dani Carvajal védte. A probléma csak az, hogy kézzel tette, így Sánchez Martínez jogosan kiállította, és tizenegyest ítélt, amelyet Messi kíméletlenül értékesített (0-2).

Az ember- és a kettős gólhátrány túl sok volt a Real Madridnak, az utolsó percekben már csak az volt a kérdés, hogy növeli-e előnyét a Barca. A legutolsó percben választ kaptunk: a csereként beálló Aleix Vidal talált be Messi visszagurításából, bár ehhez kellett Keylor Navas bénázása is (0-3). A katalánok így már 14 ponttal vezetnek a Madrid előtt, s a friss klubvilágbajnok ezzel az eredménnyel könnyen lehet, hogy az utolsó esélyét is elveszítette a bajnoki címre.

A Barcelona zsinórban harmadik bajnoki El Clásicóját nyerte a Santiago Bernabéuban, ezzel új rekordot felállítva. Videós összefoglaló itt található.