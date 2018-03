Messi százados és társai a nyolc között

Két angol és három spanyol együttes folytathatja a Bajnokok Ligája küzdelmeit, nem pedig fordítva. A Barcelona és a Chelsea összecsapásán sok minden történt, de a legfontosabb szereplő egy immár háromgyermekes apuka, vagyis Lionel Messi volt. Nem csak az argentin, hanem az egész katalán gárda iskolajátékot mutatott be a Nou Campban.

Barcelona – Chelsea

BL-klasszikussal zárult az idei nyolcaddöntők sora. A Chelsea és a Barcelona sokszor találkozott egymással az elmúlt két évtizedben, a londoniaknak most pedig épp egy olyan eredményre lett volna szükségük, mint a 2012-es kiírás elődöntőjében, ahol a Nou Campban 2-2-t játszottak, ezzel bejutottak a döntőbe, amit a Bayern München ellen meg is nyertek.

Lionel Messi gólja a Stamford Bridge-en elrondította a Chelsea majdnem tökéletes odavágóját, ezért a barcelonai mérkőzésen kénytelen volt offenzívan fellépni már az első percekben a Hazard vezette támadóalakulat, de megint Messi rontotta el a bulijukat.

Az argentin klasszisnak múlt héten született meg harmadik gyermeke, ezért ki is hagyta csapata hétvégi bajnokiját. Frissessége a 3. percben gólt is ért: egy Suarezzel való összjáték végén kiszorított helyzetben, Courtois lábai között pöccintette be a labdát a Chelsea hálójába, megszerezve 99. – egyben leggyorsabb – Bajnokok Ligája találatát (1-0).

Heves vendég rohamok következtek, nem nagyon befolyásolta őket a gyorsan bekapott gól, de az egykori Barca-játékos, Cesc Fabregas 20. percben eladott labdája sokba került. Messi volt szemfüles megint, két csel után pedig önzetlen: a jobb oldalon üresen érkező Ousmane Dembéléhez passzolt, aki egy átvétel után kilőtte a kapu jobb felső sarkát (2-0). A nyáron több, mint 100 millió euróért igazolt francia támadónak hosszú sérülése miatt ez volt az első gólja a Barca színeiben, épp a legjobbkor.

A sokat dolgozó és lövésekig is eljutó Chelsea innen már nagyon nehéz helyzetben volt, de az egyenlítés egyben továbbjutást is eredményezett volna. Az első félidő legvégén Marcos Alonso került a legközelebb a gólhoz, szabadrúgása a kapufa külső oldalán csattant.

A második játékrészben is a spanyol szárnyvédő került helyzetbe, kétszer is célba vehette volna ter Stegen kapuját egészen közelről, de előbb Dembélé, majd Piqué blokkolt bravúrosan. A Barca veszélyes kontráiban bízott, s tette ezt minden joggal, ugyanis egy újabb gyors támadás végén Messi megszerezte 100. gólját is a Bajnokok Ligájában (3-0). Ismét a kapus lábai között.

A maradék félórát muszáj volt végigfociznia a csapatoknak, bár akár le is fújhatta volna a találkozót Skomina játékvezető. A fölényes katalán siker és Messi 99., illetve 100. gólja megtekinthető itt.

Besiktas – Bayern München

A nyolcaddöntő-odavágók közül a müncheni volt a legsimább, miután a Bayern 5-0-ra lerendezte a továbbjutást a csoportját megnyerő török Besiktas ellen. Ennek szellemében a késő délután kezdődő isztambuli visszavágó nem szólhatott volna másról, csak a hazaiak becsületjátékáról, ám a jobb erőkből álló németek nem voltak ilyen kegyesek vendéglátójukkal. Thiago Alcantara góljával hamar megszerezték a vezetést, majd Gönül öngóljával már 0-2-t mutatott az eredményjelző, melyre csak Vágner Love szépítése jött válaszul. A pontot az i-re névrokona, a télen szerződtetett Wagner tette fel, ezzel a Bayern 1-3 arányban ezt a meccset is megnyerte.