Mészöly Géza bejelentkezett a Vasas kispadjára

Kézenfekvőnek tartaná Mészöly Géza, ha felmerülne a neve a Vasas kispadjára. A Népszava hasábjain megjelent csütörtöki interjúban a múltban Újpesten és a Haladásnál is megfordult edzőt meghívták a Vasas épülő stadionjának bejárására is.

„Szabad edző vagyok, és van kötődésem a Vasashoz,

talán szerénytelenség nélkül mondhatom, jogosan merül fel az én nevem is hasonló helyzetben, letettem már annyit az asztalra

Angyalföldön, hogy ez így legyen” – fogalmazott a lapnak sokat sejtetően Mészöly. A zuhanyhíradó több lehet a pletykáknál, ugyanis a Vasas azok után, hogy német edzőjével tavaly sokáig a bajnoki címért volt harcban, idén tragikusan szerepel, sőt a kiesés réme fenyegeti.

A kérdésre, hogy elvállalná-e az angyalföldieket, ha felkérnék, egyértelmű választ adott:

„nem lenne egyszerű feladat, de a kötődésemre való tekintettel valószínűleg nehezen mondanék nemet”.

Hiányzik is neki a napi munka, de ismert, mióta ősszel kirúgták a Haladástól, a szombathelyiek valósággal szárnyalnak, az elmúlt öt bajnoki fordulóban négyszer is győztesként hagyták el a játékteret, a tavaszi nyitányon épp a Vasast kalapálták el 3-0-ra, amivel elmozdultak a kiesőzónából is. Mészöly ugyanakkor két külföldi ajánlatáról is mesélt, Afrikára és Romániára mondott nemet, mindkét esetben úgy érezte, most még itthon szeretne érvényesülni.