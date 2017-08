Mindenkinek van véleménye Neymar rekordösszegű átigazolásáról

Irracionálisnak tartja a brazil csatár, Neymar átigazolását a Paris Saint-Germainhez Arsene Wenger, az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Arsenal francia vezetőedzője. A szakember úgy véli, pusztán sportszempontokkal nem igazolható a 222 millió eurós szerződés, amely brit lapok szerint összességében még többe, csaknem 500 millió eurójába kerül a PSG-nek. Wenger szerint a francia együttes katari tulajdonosainak érdekei diktálták az üzletet.

„Minden lehetséges, ha egy ország a tulajdonosa egy klubnak” – idézte az Arsenal mesterét a The Times című lap. Az edző szerint így rendkívül nehéz tiszteletben tartani a pénzügyi fair play elveit. Egy országnak különféle érdekei fűződhetnek ahhoz, hogy egy játékos képviselje őt, és ezt különféle utakon el is tudja érni – mondta –, azonban ez nem igazolhat ilyen léptékű befektetéseket, és nem is illik a sporthoz.

Wenger szerint a tulajdonosi viszonyok megváltoztatták a futball egészét az elmúlt tizenöt évben, és a maga részéről ezért támogatja, hogy a labdarúgás csak a saját forrásaira támaszkodva működjön. Emellett számára úgy tűnik, „gyorsul az infláció”. „Tavaly léptük át a 100 milliós határt, és mindössze egy évvel később már a 200 milliósat” – utalt arra, hogy 2016 augusztusában Paul Pogba 105 millió euróért igazolt a Juventusból a Manchester Unitedhoz. Az Arsenal és a klubok kilencvenkilenc százaléka nem tud lépést tartani ezzel.

Neymar átigazolásának meglesznek a következményei – figyelmeztetett Wenger. Ha például a Barcelona, amelyben a huszonöt éves támadó eddig játszott, új játékost akar venni az érte kapott tetemes összegből, bizonyára nehézségekre számíthat. „Ami eddig 15 millióba került nekik, az most 100 millióba fog.” A francia edzőt aggasztja, hogy nem lehet ellenőrzés alatt tartani az átigazolási piacot. A gyakorlat pedig, amellyel meghatározzák a játékosok értékét, „túl van az észszerűség határain”.

Az MTI összesítése alapján a nemzetközi sajtó is nagy terjedelemben foglalkozik Neymar átigazolásával: a spanyol Sport cikke A sohaviszontnemlátásra, Neymar!, az El Mundóé pedig Egy értelmetlen rekord címmel jelent meg. Az El País azt írta: „Tavaly nyáron az egész futballtársadalom tátott szájjal bámult, amikor a Manchester United kilenc számjegyű összeget írt egy csekkre Paul Pogba szerződtetésekor. A 105 millió, amennyibe a francia játékos került, csak viccnek tűnik Neymar 222 milliójához képest.” Az olasz La Gazzetta dello Sport szerint Neymar átigazolása rémes, és „mély sebeket ejt a fair playen.”

Több helyen azt emelték ki, hogy Neymar a távozással lehetőséget kap arra, hogy kilépjen Messi árnyékából. A spanyol Marca azt írja: „a brazil Párizsban szólót táncolhat”, a brit BBC szerint pedig huszonöt évesen és nem sokkal egy világbajnokság előtt a legjobb időpontban váltott, „hogy ismét őrá irányuljon a figyelem”. A francia Le Figaro szerint azonban a labdarúgás túlzásokba esik: „Korunk félisteneket csinál a futballistákból. Valóban szükség van ennyi pénzre a szórakoztatáshoz, emberek?”