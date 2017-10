Morten Olsen rövidre zárta a kapitánykérdést

Korábban portálunk is megírta, hogy a dán legenda lehet a magyar szövetségi kapitány. A bold.dk megkereste a lehetséges jelöltet, Morten Olsent, aki jelezte, valóban történt megkeresés a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről, azonban nem vállalta a munkát, ennél többet pedig nem is akar mondani. Szerdán az is kiderült, hogy a Debrecent irányító Herczeg Andrást is megkeresték, ám ő sem vállalta.

Bánki Erik, a magyar szövetség (MLSZ) elnökségi tagja azt már korábban megerősítette, hogy az olasz Giovanni Trapattoni menedzserén keresztül felvette a kapcsolatot a magyar féllel, hiszen szívesen tárgyalna a megüresedett pozícióról.

Jelenleg a megbízott kapitány Szélesi Zoltán, aki a Luxemburg és Costa Rica elleni mérkőzésre már keretet hirdetett.