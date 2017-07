Náci karlendítés, zsidózás, cigányozás: lassan beérik a szurkolók terve

Mint ahogy mi is írtunk róla, a hétvégi Paks–Újpest futballmeccsen történt egy s más a vendégszektorban. Az újpesti tábor válogatott szidalmakkal, trágár rigmusokkal illette a belga tulajdonost és Gyarmati Eszter ügyvezetőt. Az ok a címerváltás, melyet elutasítanak a szurkolók, és ennek hangot is adtak: előbb egy tüntetésen, majd Pakson. A drukkerek gyakorlatilag elhatározták, hogy annyi anyagi kárt okoznak Roderick Duchatelet-nek, amennyit csak tudnak, ezzel próbálnak rá nyomást gyakorolni.

Az „első felvonás” elég sikeresnek mondható az MLSZ fegyelmi bizottságának keddi határozata szerint. A következőket írják:

„(…) A televízió által is közvetített Paksi FC–Újpest FC találkozón – amely egyébként izgalmas kilencven percet és 2-2-es döntetlent hozott – a vendégcsapat szurkolói szinte folyamatosan elfogadhatatlan, minősíthetetlen stílusban, részben rasszista vagy szexista módon nyilvánultak meg. A vendégszektorban állók a jelentések alapján a mérkőzés során mintegy félszáz alkalommal, összesen több mint kétszázötvenszer skandálták különböző személyeknek címezve (idézet) a buzi, cigány, faszszopó, mocskos zsidó, kurva, Sieg Heil kifejezéseket tartalmazó rigmusokat, egyes esetekben náci karlendítéssel."

90 perc MN Tüntettek Újpesten, közellenséggé nyilvánították a tulajdonost A címer megváltoztatása váltotta ki a szurkolók haragját. Üzentek a vezetőknek, de bojkott nem lesz. Urbán is felszólalt.

A határozat feltételes stadionbezárást helyez kilátásba, plusz 500 ezer forint befizetésére kötelezi a klubot. Azt is közlik, rasszizmus esetén a legdurvább büntetés 10 milliós, de eddig ilyen súlyos tételt még nem szabott ki a bizottság.

„A szurkolóknak lehet véleményük a klubjukról, a szövetségről, a játékvezetőkről, és ennek hangot is adhatnak rigmusokban vagy akár drapériákon – mint ahogyan erre is volt példa Pakson –, de a véleményeknek a szabályok, a fair play és az általános erkölcs elfogadott keretein belül kell maradnia”

– írja a szövegben a bizottság. Mivel az újpesti drukkerek elhatározása épp arról szól, hogy lépjék át a megengedett kereteket, így megbosszulván a címerváltást, a bizottság intése okafogyottá vált.