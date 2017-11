Nem lesz szurkolás a magyar válogatott következő meccsén

Nem lesz jelen a magyar labdarúgó-válogatott következő, Costa Rica elleni keddi mérkőzésén a Carpathian Brigade, a nemzeti együttes szervezett szurkolói csoportja – derül ki szombati közleményükből.

Mint írták, „az év utolsó mérkőzéséhez közeledve nem tudunk szó nélkül elmenni válogatottunk idei »teljesítménye« mellett. A csütörtöki, luxemburgi mérkőzést követően végérvényesen kijelenthetjük; 2017 a magyar futballtörténelem egyik legszégyenteljesebb, legmegalázóbb éve volt. Amivel idén többször is szembesülnünk kellett, az kiábrándító, elkeserítő és fájdalmas.”

Ezért aztán úgy érzik, itt húzniuk kell egy határt, remélik, a játékosok is így gondolják. „Nem mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy odaállunk, kimegyünk, szurkolunk, mintha mi sem történt volna. Jeleznünk kell a csapatnak is, hogy ezt így nem lehet jövőre folytatni. (...) A Costa Rica elleni meccsen csoportunk nem lesz jelen a stadionban, nem lengenek a zászlók, nem szólnak a dalok. Ehhez a játékképhez most nem adhatjuk az arcunkat, a 12. játékos nem asszisztálhat a helyszínen a 11 lélektelen szerepléséhez ilyen megalázó eredmények után. Bízunk benne, hogy a csapat is átérzi majd a különbséget az eddigi hazai meccsek hangulatához képest. Reméljük, hogy a játékosok rendbe teszik a fejekben ezt a kérdést, és amikor jövőre ott leszünk a lelátón, akkor azt látjuk, hogy az új kapitánnyal megvalósul, az az alapvető minimum, amit kértünk: »A címeres mez szent, küzdj érte mindig!«”

A teljes közlemény itt olvasható.

A válogatott kínos luxemburgi veresége után többen is megszólaltak, Urbán Flórián például kikelt Orbán Viktor, Szélesi Zoltán és Horváth Ferenc ellen is.