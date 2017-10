Neuer még nem térhet vissza

Manuel Neuer, a Bayern München világbajnok kapusa szerint lábsérülése miatt akár hosszabb időt is távol tölthet a labdarúgópályáktól, mint arra eredetileg számítottak.

A 31 éves játékos klubja tévécsatornájának úgy fogalmazott, hogy bár gyógyul, a rehabilitáció akár fél évet is igénybe vehet. Neuer szeptemberben szenvedett csontrepedést a bal lábfejében, de eredetileg úgy számolt, januárban már csapata rendelkezésére állhat. Most hozzátette: reméli, akkor is ott lehet a világbajnoki címvédő német válogatott keretében a jövő évi, oroszországi vb-n, ha csak márciusban tér vissza.

„Mindannyiunknak az az álma, hogy ismét világbajnokok legyünk” – jelentette ki. A vb-selejtező C csoportjában szereplő németek csütörtökön, észak-írországi diadalukkal biztosították részvételüket a 2018-as vb-n.