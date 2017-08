Nyílt levélben mentek neki az újpesti díszpolgárok az új címernek

Nyílt levelet fogalmazott meg az Újpest Labdarúgó Kft. tulajdonosának, Roderick Duchâtelet-nek és ügyvezetőjének, Gyarmati Eszternek az 1877-ben alapított Újpesti Közművelődési Kör. A civil szervezet tiltakozását fejezi ki amiatt, hogy a cég megváltoztatta az 1885-ben alapított Újpesti Torna Egylet címerét, a futballcsapat ezt 1901 óta használta.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ezt annak ellenére tették meg, hogy az alapító okirat szerint ehhez az UTE hozzájárulására is szükség lett volna. Az egyesület emiatt beperelte a futballcsapatot működtető céget. Az új címer nagy tiltakozást váltott ki a szurkolók, a civil szervezetek, a különböző társadalmi csoportok körében – áll a tiltakozók közleményében.

Az aláírók között az Újpesti Közművelődési Kör díszpolgárai: Kőrös András, Hollósi Antal, Somos András, Sipos Lajos, Bertalan Tivadar és Gerber Alajos neve mellett ott találjuk Vastagh Pál volt nagykövet, miniszter, Gyémánt László festőművész, Rejtő Ildikó tőrvívó, Pásztor Erzsi és Dózsa László színművész, Göröcs János, Dunai Antal és Tóth András futballista, Kozák Danuta kajakozó, Szűts István zeneszerző, Csizmár Gábor volt miniszter, országgyűlési képviselő, Gáspár Károly, az 56-os Szövetség újpesti elnöke, Derce Tamás korábbi és Wintermantel Zsolt jelenlegi polgármester aláírását is.

Az Újpesti Közművelődési Kör tiltakozó leveléhez csatlakozott az Újpesti Városvédő Egyesület, az Újpestért Egyesület és az Újpesti Helytörténeti Alapítvány is.

Az Újpest FC július 3-án mutatta be az új címert, a futballcsapat honlapja szerint a több ezer beküldött voks alapján egyértelmű eredmény született a három szavazásra bocsátott tervezet között. Az eredményt ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra. A szurkolók azóta is tiltakoznak, a mérkőzéseken is szidják a klub vezetését, az MLSZ fegyelmi bizottsága pedig már több alkalommal is zárt kapus büntetés kiszabásáról döntött.