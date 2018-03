Orbán és az UEFA harapófogójába került az MLSZ

Egyre zavarosabbá fog válni az MLSZ, Orbán Viktor, UEFA hármas diskurzusa a szurkolói rendbontás tolerálása terén – mutat rá a Népszava pénteki összeállítása. A lap szerint két tűz közé került a Magyar Labdarúgó-szövetség, a „nem főnök” Orbán Viktor visszaengedné a lelátókra a pirotechnikát, az európai szövetség pedig épp egy ezzel ellentétes folyamatot indított be, szinte éppen MLSZ-es mintára. A kormányfő a diósgyőri stadionbejáráson pár napja beszélt a legalizálásról hangulatjavító intézkedés gyanánt, amire kontrázva fideszes politikus beosztottja, Bánki Erik MLSZ-elnökségi tagként rögvest beállt vezetője véleménye mögé. (Ismert, Bánki 2011-ben a tao gazdájaként jelentette be, az EU zöld utat adott a kormány „találmányának”, ám közben Brüsszelben még nem is tudtak a tervről.)

A lazítás szándékával baj lehet, hiszen az UEFA épp most hirdet zéró toleranciát a pirotechnikának, Ausztriában a múlt héten jelentették be, hogy csatlakozva az európai normákhoz, tűzgyújtást csak rendkívüli esetben engedik, ilyen például a vb- vagy a Bajnokok Ligája-döntő.

A lap megkereste az UEFA sajtóosztályát, amely így foglalt állást:

„Az UEFA ismételten hangsúlyozza, hogy nem lehet pirotechnikai eszközöket biztonságosan használni a futballban. A pirotechnikai eszközök nemcsak a szurkolók, hanem a játékosok, hivatalos személyek testi épségét is veszélyeztetik, ezért tilos ezeket bevinni a stadionokba.”

Ráadásként az UEFA elküldte a hivatalos honlapján tavaly december elsején megjelent beszámolóját, ami ugyanezt tartalmazta, arra hivatkozva, hogy az egyes tagországok jogi szabályozási környezetében elég nagy az eltérés ahhoz, hogy közös szabályrendszert kelljen kidolgozni, ami mindenhol egyformán alkalmazható.

Az UEFA azt is állítja, ebben az egyeztetésben Magyarország is egyetértő álláspontot foglalt el. Az MLSZ a Népszava megkeresésére nem reagált.

Az MLSZ és az UEFA közti viszony egyébként sem felhőtlen, hisz hazánk azt ígérte, a 2020-as Eb előtt jóval, 2018-ra kész lesz az új Puskás-stadion, ahol három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő zajlik majd. Az aréna azonban legkorábban 2019 nyarán lesz játékra alkalmas, illetve pontosabban októberi az átadás tervezett időpontja. Korábban kormányrendelet azt is rögzítette, hogy 2017-ben átadják. Hogy mindenki megnyugodjon, Orbán Viktor létrehozta a Puskás Ferenc Stadion Időarányos Kivitelezését Nyomon Követő Bizottságot, melynek ő az elnöke, tagjai Csányi Sándor mellett Fürjes Balázs, kiemelt fővárosi beruházásokat felügyelő kormánybiztos és Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. A bizottságnak havonta üléseznie kéne vagy még gyakrabban, azonban még egyszer sem ült össze az elmúlt hónapokban.