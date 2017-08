Őrjöngtek a szurkolók, félbeszakadt Dárdaiék meccse

A Német Kupában a legjobb 32 közé jutásért lépett pályára több csapat is hétfő este. Dárdai Pál egylete, a Hertha BSC Rostockba látogatott, a helyi Hansa volt az ellenfele, mely korábban az első osztályban is megfordult, de jelenleg csupán a harmadik ligában szerepel. A berliniek ezzel szemben a Bundesligában remekelnek, Dárdai Pál a legutóbbi szezonban is Európa-ligás helyig vezette őket.

A hazaiak az első félidőt le tudták hozni gól nélkül, hősiesen védekeztek.

Mintegy negyed órával a lefújás előtt a vendégszektorban begyulladtak a görögtüzek, a herthások rakétákat lőttek ki, a show perceken át tartott, ami miatt a játékvezető félbeszakította a mérkőzést.

A reakciót az váltotta ki, hogy a rostockiak a vendégszektor mellett kifeszítettek egy berlinieket becsmérlő transzparenst, amire a berliniek alaposan berágtak.

A meccset végül le tudták játszani, a Hertha két kései találattal elintézte a Hansát, a végeredmény: 0-2.

Hétfőn, kora este nyolcvan futballszurkolót őrizetbe vettek a BFC Dynamo-FC Schalke 04 hétfőn a Német Kupa első fordulójában sorra kerülő mérkőzés előtt.

A fővárosi rendőrség Treptow városrészbe vonult ki, amelynek parkjában a hazai huligánok agresszíven viselkedtek. A rendbontókat egy őrszobára vitték, és a bíróság döntött arról, hogy melyikük kerülhet szabadlábra még a találkozó előtt.

A negyedosztályú BFC és élvonalbeli riválisának mérkőzése nyugodt körülmények között kezdődött el, amit a Schalke 2-0-ra megnyert.