Pályára rohanó drukkerek és verekedés a Premier League-ben

Káoszba fulladt a West Ham United és a Burnley összecsapása a Premier League 30. fordulójában. A The Guardian beszámolója szerint a hazaiak vezetősége népszerűtlen a drukkerek körében, ezért tüntettek is ellene.

A 67. percben – egy perccel azután, hogy a vendégek vezetést szereztek – egy drukker berohant a pályára – írja az NSO. A biztonságiak lassú intézkedése miatt el is jutott Mark Noble-ig, a hazaiak csapatkapitányáig, aki rátámadt a férfira, és elkezdte lelökdösni a pályáról.

A The Guardian azt írta, a drukkerek a lelátókon is randalíroztak, női biztonságiakat löktek a földre, miközben a klub vezetőségének páholya elé akartak vonulni, hogy kifejezzék véleményüket. Öt perccel később – akkor már kettővel mentek a vendégek – újabb szurkolók lógtak be a pályára, egyikük a szögletzászlóval a kezdőkörbe rohant, le is akarta ott szúrni a földbe.

Végül a West Ham hármat kapott, és egyet sem lőtt, így vereséget szenvedett. Az angol szövetség kivizsgálja a meccsen történteket.