Paprikás meccs lett az Újpest–Videoton, a Ferencváros vezeti a tabellát

A találkozót a listavezető Videoton várta jobb formában, a legutóbbi három bajnoki mérkőzésén hét pontot gyűjtött, míg a szombatnak a kilencedik helyről nekivágó fővárosiak ugyanebben az időszakban nyeretlenek maradtak.

Még fél perc sem telt el a meccsből, de már vezetett a vendégcsapat: Henty a védők között kilépve előbb a kapufára lőtt, majd az elé pattanó labdát már biztos lábbal vágta a hazai kapuba. Újabb négy perccel később duplájára nőtt az előny, miután a hazai kapus által kiöklözött labdára Hadzic érkezett, és nem hibázott. Az ömlő esőben az első negyedóra után elszürkült a játék is, a Videoton visszább vett az iramból, az Újpest pedig eleve lendület nélküli, kedvetlen futballal nyitotta a mérkőzést.

Egy vendégkapufa és több kimaradt fehérvári helyzet után váratlan fordulatot vett a mérkőzés: könyöklésért kiállították a második Videoton-gól szerzőjét, Hadzicot, így a vendégek megcsappant létszámban várhatták a meccsből még hátralevő szűk egy órát.

Az Újpest ugyanakkor érdemben nem nehezítette meg a tízfős csapat dolgát, egészen az 50. percig, amikor is váratlanul szépített a hazai gárda: a 16-oson elé pattanó labdát Pauljevic zúdította védhetetlenül a kapu jobb oldalába. Majd jött az egyenlítés is: a csereként beállt Tischler a kapuba juttatta a labdát a 71. percben.

A 90. percben a túl indulatosan reklamáló Suljicot is leküldte a pályáról a játékvezető, az idegessé vált hangulatban, a nézőtéri bekiabálások miatt átmenetileg meg is álló meccsen bármelyik csapat megszerezhette volna a győzelmet, de újabb gól már nem esett, igaz, ehhez az is kellett, hogy Tischler a 91. percben büntetőt hibázzon...

Újpest FC–Videoton FC 2-2 (0-2)

Szusza Ferenc Stadion, 1593 néző, v.: Solymosi

gólszerző: Pauljevic (50.), Tischler (71.), illetve Henty (1.), Hadzic (5.)

sárga: Zsótér (44.), Pávkovics (63.), Sankovic (81.), illetve Scepovic (56.), Stopira (59.), Pátkai (62.)

piros: Hadzic (37.), Suljic (90.)

Újpest: Pajovic – Balázs (Mohl, 87.), Litauszki, Pávkovics, Pauljevic – Windecker, Sankovic (Selmani, 87.) – Simon (Tischler, a szünetben), Nagy, Zsótér – Novothny

Videoton: Kovácsik – Fiola, Juhász (Nego, a szünetben), Vinícius, Stopira – Varga, Suljic, Pátkai, Hadzic – Scepovic (Szolnoki, 57.), Henty (Tóth B., 94.)

Mezőkövesd Zsóry FC–Ferencvárosi TC

Az első félidőben összességében a vendég zöld-fehérek futballoztak fölényben, s a félidő végén Böde gyönyörű fejesével megérdemelten szereztek vezetést.

A fordulást követően pár perccel egyenlíthetett volna a Mezőkövesd, de Koszta hatalmas helyzetben rontott. A hazaiak jó 20 perc alatt sokkal több helyzetet dolgoztak ki, mint addig összesen, de nem tudtak túljárni a magabiztos Dibusz eszén.

Az utolsó percekben is inkább a Ferencváros védelmének kellett jobban koncentrálnia, de nem hibázott, így Thomas Doll csapata mindhárom pontot megszerezte.

A Mezőkövesd immáron 12 forduló óta nyeretlen az élvonalban, míg a zöld-fehérek veretlensége nyolc mérkőzésesre duzzadt az NB I-ben.

Mivel a forduló előtt listavezető Videoton 2-2-es döntetlent játszott az Újpesttel, így a Ferencváros a tabella élére állt.

Mezőkövesd Zsóry FC–Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)

Mezőkövesd, 2935 néző, v.: Pintér

gólszerző: Böde (39.)

sárga lap: Lázár (26.), Iszlai (84.), illetve Otigba (63.), Paintsil (87.), Leandro (89.)

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Lázár, Hudák, Szalai, Vadnai – Iszlai, Keita – Koszta, Mlinar (Tóth, 62.), Cseri – Strestik (Veselinovic, 62.)

Ferencvárosi TC: Dibusz – Botka, Otigba, Blazic, Pedroso – Spirovski, Gorriarán – Varga R., Paintsil (Csernik, 90.), Moutari (Leandro, 76.) – Böde

Swietelsky Haladás–Diósgyőri VTK

A kezdeti „ismerkedés” után fokozatosan átvette a játék irányítását a Haladás, a félidő derekától sorra alakította ki a helyzeteket. Több alkalommal csak Antal védése mentette meg a vendégeket a góltól, de hiába játszottak fölényben a hazaiak, a szünetig nem tudtak betalálni.

A második félidőre beállt a válogatott Ugrai Roland, s ez alapjaiban változtatta meg a mérkőzést, ugyanis néhány perc elteltével máris gólpasszt adott, majd maga is eredményes volt. Előbb balról beívelt szabadrúgása után Lipták fejelte a bal felső sarokba a labdát, majd két perccel később egy beadást követően ő maga volt a befejező. A Haladás hiába próbált cserékkel frissíteni, a hajrához közeledve növelte előnyét a DVTK, s ezzel el is dőlt a három pont sorsa.

A hazaiak ezzel már öt bajnoki találkozó óta nyeretlenek.

Swietelsky Haladás–Diósgyőri VTK 0-3 (0-0)

Sopron, 1120 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Lipták (49.), Ugrai (51.), Nono (70.)

sárga lap: Tóth M. (15.), illetve Vela (2.), Busai (55.)

Haladás: Király – Polgár, Wils, Jagodics, Bosnjak – Kiss T., Kiss B., Tóth M. – Mészáros (Ramos, 64.), Williams (Németh M., 77.), Rácz (Halmosi, 56.)

DVTK: Antal – Eperjesi, Lipták, Kocsis G., Forgács – Vela, Tóth B. (Nono, 33.), Busai – Óvári, Szarka (Ugrai, a szünetben), Joannidisz (Nagy T., 85.)

Debreceni VSC–Paksi FC

Gyors gólváltást követően többnyire mezőnyjátékot láthatott a közönség. Mindkét csapat rengeteg hibával játszott, így a folytatásban helyzeteket csak elvétve sikerült kialakítaniuk.

A második félidő mozgalmasabb játékot hozott. A hazaiak 11-esből megszerezték a vezetést, majd pár perccel később már érkezett a paksiak egyenlítő találata. A folytatásban is mindkét oldalon több lehetőség adódott a gólszerzésre, ezek közül az egyiket a Debrecen kihasználta, így otthon tartotta a három pontot, és már kilenc forduló óta veretlen.

Debreceni VSC–Paksi FC 3-2 (1-1)

Nagyerdei Stadion, 2802 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Bódi (12., 74.), Tőzsér (55., - 11-esből), illetve Papp K. (10., 61.)

sárga lap: Könyves (6.), Kinyik (64.), illetve Szakály D. (58.)

DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi – Bódi (Nagy K., 94.), Jovanovic, Tőzsér, Varga K. (Csősz, 76.) – Mengolo (Takács, 69.), Könyves

Paks: Verpecz – Vági, Zachán, Gévay, Szabó J. – Simon Á. – Papp K., Bertus, Hajdú (Bartha, 46.) – Kulcsár D., (Szakály D., 57.), Koltai (Haraszti, 71.)

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–Budapest Honvéd

A Honvéd kezdte jobban a találkozót, amit az is jelzett, hogy Holender egy szép egyéni akció végén a keresztlécet találta el. A vendégek mezőnyfölénye ellenére a hazaiaknak is akadt lehetőségük, egy ízben Arabuli a kapufára fejelte a labdát. A játékrész közepén kissé visszaesett a tempó, az első gól mégis ekkor született, ugyanis Gazdag távolról hatalmas gólt lőtt.

A második félidő Gróf bravúrjával indult, alig pár perccel később pedig a Honvéd megduplázta előnyét büntetőből. Ezt követően hitehagyottá vált a hajdúsági gárda, így a kispestiek sokat birtokolták a labdát, és veszélyesen futballoztak, ennek eredményeként a gólkirály Eppel végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben a Honvéd visszahúzódott, csak az eredmény tartására törekedett, de a Balmazújvárosnak a szépítő gól sem jött össze. Ehhez Vajda szabadrúgásakor járt a legközelebb, amikor a labda a keresztlécen csattant.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–Budapest Honvéd 0-3 (0-1)

Balmazújváros, 1500 néző, v.: Vad II.

gólszerzők: Gazdag (35.), Lanzafame (49., 11-esből), Eppel (71.)

sárga lap: Pogacsics (48.), illetve Lanzafame (22.), Gazdag (29.)

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Pogacsics – Habovda, Rus, Póti, Uzoma – Zsiga (Rácz, 69.), Sigér (Batarelo, 69.), Haris, Maiszuradze (Vólent, 55.), Vajda – Arabuli

Budapest Honvéd: Gróf – Latifu (Villám, 89.), Lovric, Baráth, Holender – Gazdag (Laczkó, 78.), Kamber, Pölöskei – Lanzafame, Eppel, Banó-Szabó (Herjeczki, 86.)

A Puskás Akadémia–Vasas mérkőzés 17.45-kor kezdődött.