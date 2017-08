Paulinho 40 millió euróért a Barcelonába szerződött

AZ FC Barcelona szerződtette a 41-szeres brazil válogatott futballistát, Paulinhót.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A katalán klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a 29 éves védekező középpályásért 40 millió eurót fizetett a katalán klub a kínai Guangzhou Evergrande-nek.

Paulinho 2013-ban lett ismert játékos, amikor is a Tottenham Hotspur szerződtette, de két év alatt nem tudott állandó helyet követelni magának a csapatban.

Ismert, a Barcelona 222 millió eurót kaszált Neymar eligazolásából. A katalánok vasárnap Szuperkupa-döntőt játszottak a Real Madriddal, de 3-1-re kikaptak. A lefújás után Sergio Busquets, a Barcelona válogatott középpályása úgy nyilatkozott, hogy „a csapatot meg kell újítani, és kétség sem férhet ahhoz, hogy új játékosokat kell igazolnunk”.

A Liverpool játékosa, Philippe Coutinho is a kiszemeltek között van, a 25 éves támadó középpályásért már két komoly ajánlatot is tettek, de klubja egyelőre hajthatatlan. Egybehangzó brit sajtóhírek szerint viszont a brazil játékos hivatalos levélben jelezte a vezetőségnek, hogy szeretne eligazolni. A hét végén nem is lépett pályára csapata első bajnokiján, hátfájásra hivatkozva.