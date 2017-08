Pintér Attila: Ő a Puskás Akadémia Maradonája

2016-ban az év igazolásának tűnt Sallai Roland, aki az NB I-ből kizuhanó Puskás Akadémiából került az olasz első osztályú Palermóba. A szicíliai gárda hosszas szenvedés után kiesett a Serie A-ból, a több mint húsz meccsen pályára lépő, és egy gólig jutó támadóra pedig nem tartott igényt a vezetőség.

Sallai csapat híján hazatért Felcsútra, sőt a Balmazújváros elleni mérkőzésen be is vetette Pintér Attila. A tréner, akinek majd minden nyilatkozata tartalmaz legalább egy aranyköpést, ezúttal is kitett magáért, amikor a Digi Sport híradójának nyilatkozott a visszatérő játékosról.

„Nekem azt mondták a vezetők, hogy építsem föl, hiszen későn csatlakozott hozzánk. Az is igaz, voltak kérői, de velük az egyesület nem tudott megegyezni. Én számítok rá, hiszen tehetséges játékos. Ő a Puskás Akadémia Maradonája, hiszen úgy gondolom, nagyon nagy dolog tíz-tizenegy év alatt egy olyan játékost kinevelni, aki az olasz első osztályig eljut. Nagyon nagy értéke a Puskás Akadémiának, természetes, hogy számít a csapat az ilyen játékosaira, és nem akarja elherdálni”

– így Pintér.

A csatár felől tehát már érdeklődött több klub is, de a felcsútiak egyelőre nem akarták elengedni. Vélhetően vaskosabb összeget remélnek érte, az viszont bizonyos, hogy számára az nem lesz előrelépés, ha egy év olasz első osztályú játék után az NB I-ben kell „felépítenie” magát.