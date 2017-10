Pontot mentettek Dárdaiék

Távolról sincs tökéletes szezonja eddig a Hertha BSC-nek, amely a megelőző 8 fordulóban mindössze 9 pontot gyűjtött a Bundesligában. A 9. forduló vasárnapi játéknapján a hasonló teljesítményt nyújtó Freiburghoz látogatott, ahol a büntetők igen nagy szerepet kaptak. Az 52. percben a hazaiknak ítéltek meg egy jogos 11-est, amit Haberer értékesített (1-0). Dárdai Pál csapata is büntetőhöz jutott a 77. percben, ám Kalou nagy erővel elvégzett kísérlete messze a kapu fölé szállt. Ám a hazai szurkolók derültsége nem tartott sokáig, a videobíró segítségével megadott újabb büntetőt már magabiztosan gurította kapuba a korábban hibázó Kalou. A hajrában még Jarsteinnek kellett a kapufára tolnia egy hazai próbálkozást, de a csapatok újabbat nem tudtak hozzátenni a mérkőzéshez, maradt a döntetlen (1-1). A Hertha őrzi helyét a középmezőnyben, ám továbbra sem tud ellépni a kiesőzónától.

Szalai Ádám továbbra is ágyéksérüléssel bajlódik, így nem is nevezte Julian Nagelsmann, a Hoffenheim vezetőedzője a Wolfsburg elleni idegenbeli mérkőzésre. A büntetők napján Demirbay értékesítette a Hoffenheimnek megítélt 11-est. Sokáig úgy tűnt, hogy a vendégek sikerrel őrzik meg az előnyüket, ám a Wolfsburg részéről Uduokhai a hosszabbítás perceiben begyötörte az egyenlítést (1-1). A Hoffenheim továbbra is 4., mindössze 4 pontra az éllovas Dortmundtól és a második Bayern Münchentől.

A játéknapon a Köln a Werder Brement fogadta, ám a szurkolók kevés örömöt leltek a találkozóban, ami 0-0-ás döntetlennel zárult.

Korábbi eredmények:

Schalke 04 - Mainz (2-0)

Augsburg - Hannover 96 (1-2)

Frankfurt - Borussia Dortmund (2-2)

Mönchengladbach - Leverkusen (1-5)

RB Leipzig - VfB Stuttgart (1-0)

Hamburger SV - Bayern München (0-1)