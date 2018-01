Premier League: döntetlent játszott az Arsenal és a Chelsea

A nagy iramú első félidőben mindkét csapat előtt számtalan gólhelyzet adódott: a vendégeknél Álvaro Morata hibázott ziccert, míg Tiémoué Bakayoko lövésénél Petr Cech védett nagyot. A túloldalon Alexis Sánchez közeli próbálkozását úgy védte Thibaut Courtois, hogy a labda végül mindkét oldalsó kapufa érintésével landolt a kezei között.

A szünet után is hol az egyik, hol a másik kapus mutatott be bravúrt, a gólcsendet végül Jack Wilshere törte meg, aki a 63. percben kiszorított helyzetből bombázott a rövid felső sarokba. Négy perccel később Hector Bellerín szabálytalankodott a tizenhatoson belül Eden Hazard-ral szemben, a megítélt büntetőt a belga támadó lőtte be.

A hajrában a fordítás is összejött Antonio Conte csapatának, Marcos Alonso a 84. percben szerezte meg a vezetést a Chelsea-nek – a végeredményt azonban egy másik spanyol, Héctor Bellerín állította be a hosszabbításban úgy, hogy a gólját követően még egy újabb kihagyott Morata-ziccert is láthatott a közönség.

Premier League, 22. forduló:

Arsenal-Chelsea 2-2 (0-0)

kedden játszották:

Southampton-Crystal Palace 1-2 (1-0)

Swansea City-Tottenham Hotspur 0-2 (0-1)

West Ham United-West Bromwich Albion 2-1 (0-1)

Manchester City-Watford 3-1 (2-0)

hétfőn játszották:

Everton-Manchester United 0-2 (0-0)

Burnley-FC Liverpool 1-2 (0-0)

Leicester City-Huddersfield 3-0 (0-0)

Stoke City-Newcastle United 0-1 (0-0)

Brighton-Bournemouth 2-2 (1-1)