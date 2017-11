Priskin Nikolicsról: Van egy Inzaghink

A magyar válogatott játékosai az év utolsó meccsén 1-0-ra megverték a vb-résztvevő, az előző világbajnokságon a negyeddöntőig menetelő Costa Ricát a Groupama Arénában. Bár felhőtlen örömöt nem láttunk a futballisták arcán a vegyes zónában, ez azért érthető: négy nappal vagyunk a rettentő kínos luxemburgi 1-2 után.

- Boldog vagyok, a szebbik arcát mutatta a csapat, mindenki nagyszerűen küzdött – kezdte az értékelést az MNO-nak Priskin Tamás. Hozzátette, a Szélesi által korábban említett öltözői üvöltözés a kinti meccs után megtette a hatását, mindez felrázta a csapatot. Costa Ricától azt kapták, amit vártak. S, hogy mit gondol Nikolicsról, aki ezúttal is betalált? - Nagyon fontos a jelenléte a csapat számára. Van egy Inzaghink a személyében.

Priskin párhuzama azért is érdekes, mert Nikolics gólja kísértetiesen hasonlított ahhoz, amit Pippo Inzaghi a 2007-es Bajnokok Ligája-döntőben szerzett. Akkor Pirlo szabadrúgásába botlott bele tökéletes ütemben az olasz csatárzseni, míg Nikolics Ugraiéba tette bele a lábát jó ütemben.

Szabó János, a Paks hátvédje harmadik alkalommal került be a válogatottba, kezdőként játszott, és nem volt komoly hibája. Mint portálunknak elmondta, sokat videóztak, megnézték hol nyílhat terület a costa ricai védelemben, és ezeket ki is tudta használni a magyar csapat. - Jól megoldottuk, amit kért tőlünk Szélesi Zoltán. Szeretek ide jönni, barátok közé érkezem. Hogy mivel búcsúzott a meccs után a kapitány? Azt mondta, mindig így kell futballozni, vagyis ki kell tenni a szívünket a pályára.

A szélső hátvéd úgy látja, nyilván egy meccs nem elég ahhoz, hogy a távolmaradásával a csapat teljesítménye ellen tüntető tábor visszatérjen, de ahogy fogalmazott: „szeretnénk úgy játszani, hogy visszajöjjenek, és segítsék a csapatot.” Arra, hogy immár többszörös válogatottként nem kopogtatnak-e az érdeklődők a paksi ügyvezető ajtaján, nem akart válaszolni, mint mondta, várjuk meg a szezon végét, aztán lehet erről beszélni.

Kádár Tamás úgy látja bevált a Luxemburgban, és időnként most is látott 4-3-3-as felállás, mely egyelőre teljesen új a válogatott számára. A Dzsudzsák Balázs sérülése miatt csapatkapitánnyá előlépő futballista visszatekintve kifejtette: míg Luxemburgban kezdeményezni próbáltak – főleg az első félidőben –, addig most Costa Rica diktálta inkább a tempót, de a kontrajátékkal eredményes tudott lenni a magyar válogatott. - Mindenki csúszott-mászott, a másikért is küzdöttünk. Nem az a játékos vagyok, aki az öltözőben beszédet mond csékáként a csapatnak, inkább a saját feladatomra összpontosítok. Meccs közben szoktam inkább vezényelni a pályán – magyarázta saját szerepét a Dinamo Kijev bekkje. A luxemburgi zakó kapcsán kifejtette, nem fog elkezdeni beszélni a körülményekről (a sok sérültre célozhatott), viszont azt elmondta, komolyabb csapat ellen mindig könnyebb futballozni. Mindent egybevetve rögzítette, Andorrát és Luxemburgot a magyar válogatottnak illene megvernie.

Hozzáállásbeli különbséget nem vett észre Kádár a csütörtöki kínos vereség és a mostani meccs között. Igazat adott Szélesinek, aki a mentalitást kritizálta és negatívumokról beszélt hétfőn.

- Nem üzenek semmit a drukkereknek. Felesleges, hiszen ha olyan képet mutatunk, mint Luxemburgban, akkor minek? Nem azért jövünk haza a válogatottba, hogy együtt legyünk, együnk-igyunk, röhögcséljünk 10 napot.

Jól jön most a szünet, reméljük, 2018 jobban sikerül majd, mint 2017. Negatív szériát hagytunk maguk mögött. Nem szeretném egy szóval jellemezni a teljesítményünket, mindenki látta, amit a pályán nyújtottunk az évben, így felesleges – mondott őszinte véleményt Kádár.

- Amíg voltak olyan hihetetlenül tapasztalt játékosok a keretben, mint Király Gábor, az ő rutinjuk rengeteget segített. De most is van Kádár Tamásunk, Dzsudzsák Balázsunk, Priskin Tamásunk, Böde Dániel, vagy épp Vinícius. Nekik is sokat ér a szavuk, akár nekem is, és más fiatalnak a csapaton belül – vélekedett Nagy Ádám a lefújás után. Mellette Nikolics Nemanja nyilatkozott a rá valló őszinteséggel. A csatár Bernd Storck alatt a végén már maga mondta le a részvételt, mert bár nem mondta ki, de iszonyatosan zavarta, hogy miközben klubcsapataiban szórja a gólokat, a válogatottnál nincs bizalom felé.

- Nem volt egyszerű meccs, sokat kellett futni, ütközni.

Nekünk muszáj megtanulnunk eredményesen futballozni. Lehet rosszul is játszani, de a meccset akkor is meg kell tudni nyerni. A jó csapatok ettől igazán jók. Ennek a válogatottnak ebben kell igazán fejlődnie

– adta ki az ukázt a Chicago Fire történetének legjobb idénykezdő gólvágója. Hangsúlyozta, nem önmagában a győzelem öröme miatt volt fontos nyerni Costa Rica ellen, hanem azért, mert meg kellett mutatni, hogy a luxemburgi szégyen után fel tud állni a válogatott. - Jó volt látni a játékosok reakcióját, és hogy csúsztunk-másztunk. Ez a minimum egy válogatott mérkőzésen. Köszönöm szépen a szurkolóknak, hogy itt voltak.

Nikolics elmondta, reméli, hogy az amerikai ligában nyújtott teljesítményével most már elnyerte azt a bizalmat, amit a Legia Varsóban megszerzett gólkirályi címmel még nem tudott elérni a magyar válogatottnál. - Lehet, hogy nekem egyszerűen ki kellett várnom, hogy legyen felém bizalom. Most jön egy újabb kapitány, meg kell várni, ő mit szeretne majd. Olyan játékos nincs, aki a kispadról rúgja a gólokat. Amikor a Videotonban, a Legiában vagy Chicagóban pályán voltam, gólokat lőttem. A válogatottban is akkor tudok csak betalálni, ha bíznak bennem.