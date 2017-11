Prukner megmondja: következmények nélküli a magyar foci

Az edző bűnbak, a fiatalokat becsapják, ez a következmények nélküli magyar foci – ekképp summázható Prukner László labdarúgóedző kedd reggeli helyzetértékelése a Digisport televíziónak, a Costa Rica elleni válogatott labdarúgó-évzáró napján.

A közelmúltban Budafokról kitett, korábban Kaposváron és a Ferencvárosnál is dolgozó tréner szerint a türelem Magyarországon egy edzővel szemben mindössze hetekben mérhető, „az utóbbi évtizedek tönkretették a magyar edzők szakmai és emberi kompetenciáját is” – von keserű mérleget saját sorsából kiindulva Prukner, aki a fővárosi törpecsapatot az NB III-ból az NB II-be vezette. Nem tartja jó folyamatnak, hogy a sportvezetők és a sajtó ennyire „rászáll” az edzőkre.

Már a kezdetnél lehetetlen

– Már az utánpótlásedzőt, aki éppen kezdi a pályáját, azt is megkérdőjelezik, még a szülők is veszik a bátorságot maguknak, hogy beleszóljanak a munkába. Nincs eredmény a magyar futballban, ez tény és való, nincs is miről vitatkozni, de azt hiszem, az edzői szakma olyan, hogy hihetetlen széles tudást igényel az élet minden területéről – gombolyította gondolatait Prukner.

Szerinte attól még, mert gazdasági érdek, hogy egy csapat minél hamarabb eredményes legyen, attól még a csapatépítés „pszichológiája” nem fog felgyorsulni „három meccsre”.

Kényelmetlenül érezte magát, amikor a Luxemburg elleni égésről kellett beszélnie.

– Egy rádión szakkommentátorkodom a válogatott mérkőzései idején. Hát, nehéz szavakat találni. De ha azt mondjuk, hogy a tavalyi Eb-sikernek is az öltözői kohézió volt a legfőbb kiváltója, akkor azt kell mondani, ez most nincs meg. Nincsenek meg a vezéregyéniségek, akiknek megvan az a szakmai respektjük, amivel magukkal tudnák vinni a többieket – vélekedett.

Értékrendjüket vesztett fiatalok

Prukner megítélése szerint nincs állandóság és kompromisszumkészség a magyar futballban, nincs tisztelet, emiatt van „következmények nélküli labdarúgás”, no és a fiatal labdarúgók is értékrendvesztésbe kerülnek azáltal, hogy nem érdemeik miatt, hanem azért kerülnek csapatba, mert játékuk után több pénzt kap a klub az MLSZ-től. - Egy fiatal játékosnak ki kell tudnia harcolni a helyét – emlékeztetett arra, hogy épp ilyen módon került nála csapatba annak idején Nikolics Nemanja vagy a Szakály testvérek.

Meggyőződése, hogy az új belga edző a válogatott élén „nem csinál nyarat”, bár az alapján, hogy párbeszédkészséget mutat a magyar edzőkkel, sok sikert kíván neki. – Sok múlik azon, hogy mennyire lesz segítőkész a közeg – zárta mondanivalóját Prukner László, remélve, hogy az újonnan kiválasztott 25-30-35 játékos mellett ki fog tartani az edző.