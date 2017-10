Rasszizmus és ajtószétrúgás – az Újpest–Videoton meccs nem ért véget a sípszóval

Paprikás mérkőzést játszott szombaton az Újpest és a Videoton a Megyeri úton. A forduló előtt listavezető székesfehérváriak az első öt percben rúgtak két gólt, ám egy kiállítás visszahozta a hazaiakat a meccsbe, akik végül kiegyenlítettek. Sőt, ha Tischler Patrik a ráadás utolsó perceiben berúgja a büntetőt, akkor le is tudták volna győzni a Vidit.

A találkozó nem csak a foci miatt maradt érdekes. Már a mérkőzés alatt is rasszista szólamokat kapott a Videoton nigériai válogatott játékosa, Ezekiel Henty. Emiatt a pár perces kényszerszünetet is be kellett iktatni (érdekesség, hogy nem a keménymagról van szó, hanem az oldallelátós, nyugodtabb vérmérsékletű drukkerekről).

Néhány szurkoló majdnem „pályára is lépett”, egy WC ülőkét is a játéktérre hajítottak, amit a lila-fehér csapatkapitány, Litauszki Róbert vitt játéktéren kívülre. A rendet csak a biztonságiak segítségével lehetett visszaállítani. Henty csapattársa, Paulo Vinícius, az események után el akarta hagyni a pályát, végül meggyőzték a folytatásról.

A Facebookon terjedő beszámolók szerint az újpesti szurkolóknak két problémájuk volt:

a Ferencváros érzelmű biztonsági őrök

a Videoton játékosa bemutatott a közönségnek.

A lefújás után a hangulat átragadhatott az Újpest játékosára, Bojan Szankovicsra, aki megalázó és rasszista sértésekkel illette az öltözőfolyosón Hentyt, akit csak négy csapattársa tudott visszatartani attól, hogy ökölharcban vegyen elégtételt az őt ért sérelmekért. A nigériai labdarúgó végül egy folyosói ajtón vezette le dühét a Nemzeti Sport Online szerint.

Az újpesti Branko Pauljevic (b) és a fehérvári Ezekiel Henry a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában játszott Újpest FC - Videoton FC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2017. október 28-án Fotó: Czagány Balázs / MTI

A Videoton FC ezzel kapcsolatban hivatalos közleményt adott ki:

„Csapatunk izgalmas mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott az Újpest FC ellen a Szusza Ferenc Stadionban. Sajnos a mérkőzés nem kizárólag a gólokról, valamint a pályán történt eseményekről marad emlékezetes, hanem a lelátón, valamint a lefújás után az öltözőfolyosón történtekről is.

Az UEFA 2001 óta a FARE szervezettel együttműködve küzd az intolerancia és a diszkrimináció ellen. 2013 májusában, az Európai-szövetség a tagországokkal együtt a londoni UEFA konferencián megegyezett abban, hogy még nagyobb erővel lépnek fel a labdarúgásban fellelhető rasszizmus ellen. Itt döntés született arról, hogy a játékvezetők felfüggeszthetik, sőt, akár le is fújhatják a találkozót, amennyiben ilyet tapasztalnak.

Az MLSZ erőfeszítései ellenére sajnos a Megyeri úton közel voltunk ehhez, és megjegyezzük, hogy korábbi idegenbeli mérkőzéseinken is lehetett volna hasonló okokból figyelmeztetni szurkolók egyes csoportját. Az Újpest–Vidi bajnokin a hangosbemondó már figyelmeztette a hazai szurkolókat, amelynek egy kisebb része továbbra is rasszista megnyilvánulásokkal sértegette színes börű játékosainkat. Solymosi Péter végül nem függesztette fel a találkozót, amely a körülményekhez képest rendben befejeződött. Az öltözőfolyosón a hazaiak egyik játékosa megalázó, rasszista jelzővel sértegette az eredmény miatt amúgy is ideges Ezekiel Henty-t, aki ezt követően elveszítette a fejét, és kárt okozott a létesítményben.

Kovács Zoltán sportigazgató a helyszínen szóban elnézést kért, ezt írásban is meg fogjuk erősíteni, az okozott kárt pedig klubunk természetesen megfizeti. Bízunk benne, hogy mindenki más is vállalja a felelősséget a mai mérkőzésen történtekért, és a jövőben nem fordulnak elő hasonló esetek a magyar futballpályákon. Reméljük, az MLSZ nem csak a büntetésekkel, felhívásokkal és reklámokkal lép fel a rasszizmus ellen, hanem a jelenlegi esetet alaposan, tényszerűen kivizsgálja, és ennek megfelelően dönt majd.

Videoton FC ”

A IV. kerületben közutálatnak örvendő belga tulajdonos újabb, akár milliós nagyságrendű büntetésre is számíthat az MLSZ Fegyelmi Bizottságától.