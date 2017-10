Róma új császára egy fáraó

Elkezdődtek a Bajnokok Ligája csoportkörének visszavágói, és az első játéknap után máris van két továbbjutónk, illetve egy kiesés szélén táncoló sztárcsapatunk. Rómában a kis „Fáraó”, vagyis Stephan El Shaarawy jelentette a különbséget, a Chelsea ezzel a csoport második helyére csúszott vissza. Némi meglepetésre döntetlent játszott az Atlético Madrid, a Juventus és a Barcelona is.

Egyszerű volt a képlet a Stadio Olimpicóban: ha Antonio Conte Chelsea-je győz, biztosan továbbjut a nyolcaddöntőbe, míg a Roma a maradék két körben az Atlético Madriddal meccselheti le a második helyet. A londoni 3-3 után azonban a legelvakultabb Chelsea-szurkolók is rájöttek, hogy nem olyan egyszerű legyőzni Eusebio Di Francesco nyáron átformált együttesét, mely hazai pályán mostanában akármelyik csapat ellen minimum ötvenszázalékos győzelmi eséllyel lép pályára.

Az oddszok most is hasonlóan alakultak, de a netes bukik már 40 másodperc után újrakalkulálhatták a szorzókat, ugyanis ennyi elég volt El Shaarawynak, hogy megszerezze a hazai vezetést. A középkezdés utáni felívelést Dzeko fejelte vissza az exmilanista fiatal csatárnak, ő pedig állítgatás nélkül lőtte ki Courtois kapujának jobb oldalát: 1-0.

A Chelsea főleg Hazard révén tette próbára Alisson Becker figyelmét, de a Roma kapusa biztos kézzel hárította a lövéseket. Amikor már ő sem tudott moccanni, akkor Morata vagy Rüdiger hibázott el egy-egy ziccert. Az épp Romából igazolt Rüdiger nemcsak az ellenfél, hanem a saját kapuja előtt is elkövetett egy súlyos hibát: Nainggolan céltalannak tűnő felívelését szellemlabdának nézte, mely így akadálytalanul jutott el a szemfüles El Shaarawyhoz. Az egyiptomi-olasz játékos laza bokamozdulattal pöccintette be játékszert a kimozduló Courtois mellett: 2-0.

A második félidő forgatókönyve szükségszerűen Chelsea-rohamokkal és Roma-kontrákkal telt, ez a felállás viszont sosem volt ínyére Conte csapatának, nem is tudták gólokra váltani a nyomást és a mezőnyfölényt. A túloldalon viszont a hazai csatárhármas minden megindulása veszélyes volt, egy labdaszerzés után Diego Perotti gondolt is egy bátrat, szép befelé csel után több, mint húsz méterről egy nagyszerű lövést húzott vissza a rövid alsóra, ezzel háromra növelve az előnyt (3-0). Innen elvesztette a maradék hitét a Chelsea, mely vereségével visszacsúszott a C csoport második helyére. Összefoglaló a római sikerről itt.

Lelki hullámvasúton a 18 éves kapus

Mile Svilar, a Benfica 18 éves kapustehetséges az előző fordulóban már debütált a BL-ben - egy emlékezetes momentummal, mikor Rashford szabadrúgását megfogta, de beugrott vele a saját gólvonala mögé. Újra a Manchester United volt az ellenfele a nulla ponttal álló portugáloknak, Svilar viszont javította múltkori hibáját, miután kivédte Anthony Martial tizenegyesét az első félidőben. A belga tinikapus azonban nem lehet jóban Fortunával, Matic lövése nyomán ugyanis visszapattant rá a labda, mely egyúttal be is csorgott a kapuba.

A többi pályán is volt még érdekesség, például Madridban, ahol a túlélésért küzdő, két évvel ezelőtti döntős, az Atlético óriási meglepetésre csak ikszre volt képes az abszolút BL-újonc Qarabag ellen. Simeone csapatának győznie kell a Chelsea és a Roma ellen is, ha tovább akar jutni a nyolcaddöntőbe. Párizsban gálázott a PSG, de ezúttal olyasvalaki lopta el a show-t Neymaréktól, akitől nem vártak volna gólt sem, nemhogy mesterhármast. Layvin Kurzawa, a hazaiak balhátvédje nem vacakolt, 26 perc alatt szerzett három gólt, csapata pedig 5-0-ra győzött az Anderlecht ellen. Ezzel el is dőlt, hogy a B csoportból a párizsiak, illetve a Celtic ellen diadalmaskodó Bayern München fog továbbjutni.

A Bajnokok Ligája október 31-i fordulójának eredményei:

A csoport:

Basel–CSKA Moszkva 1-2

Manchester United–Benfica 2-0

B csoport:

Paris Saint-Germain–Anderlecht 5-0

Celtic–Bayern München 1-2

C csoport:

Atlético Madrid–Qarabag 1-1

Roma–Chelsea 3-0

D csoport:

Sporting–Juventus 1-1

Olympiakos–Barcelona 0-0