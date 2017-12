Ronaldo és Neymar már a BL nyolcaddöntőjében találkozik

A Bajnokok Ligája 2017/2018-as idényének csoportköre, ahogy korábban, úgy most is tartogatott érdekességeket. Már önmagában azon csapatok névsora is érdekes, akik kiestek.

Nem lesz ott ugyanis a nyolcaddöntőben az az Atléticó Madrid, amely a legutóbbi négy évben kétszer játszott döntőt. Az olasz bajnokságban remekül szereplő Napoli, de a mélyrepülésben lévő Dortmund sem folytatja a legrangosabb európai kupasorozatban, ahogy az RB Leipzig és a Sporting is harmadik lett csoportjában. Ellenben elsőként ment tovább kis meglepetésre a Besiktas és a Tottenham.

Nézzünk pár statisztikát:

A csoportkör gólátlaga 3,2 – ez új rekord a sorozat történetében.

Ahogy az is rekord, hogy PSG 25 gólt lőtt a csoportkörben

A Dortmund különleges csúcsot állított fel: soha nem volt még olyan együttes, amely ilyen alacsony (2) pontszámmal ment tovább az El-be

Öt angol csapat van ott a legjobb a 16 között, ilyen még soha nem fordult elő.

Ami a Nyonban tartott BL-sorsolást illeti: csoportelsőket a csoport másodikokkal sorsolták össze, és utóbbi csapat pályáján kezdődik a párharc, továbbá azonos országbeliek nem kerülhettek össze.

A legjobb nyolc közé jutásért az alábbi párok alakultak ki:

Juventus–Tottenham

Basel–Manchester City

FC Porto–Liverpool

Sevilla–Manchester United

Real Madrid–Paris Saint-Germain

Shakhtar Donyeck–AS Roma

Chelsea–FC Barcelona

Bayern München–Besiktas

A nyolcaddöntők első mérkőzéseit február 13-14-én és 20-21-én, míg a visszavágókat március 6-7-én és 13-14-én rendezik.

Az Európa-liga párosításai pedig a következők:

Borussia Dortmund–Atalanta

Nice–Lokomotiv Moszkva

FC Köbenhavn–Atlético Madrid

Szpartak Moszkva–Athletic Bilbao

AEK Athén–Dinamo Kijev

Celtic–Zenit

Napoli–RB Leipzig

Crvena zvezda–CSZKA Moszkva

Lyon–Villarreal

Real Sociedad–Red Bull Salzburg

Partizan Beograd–Viktoria Plzen

FCSB–Lazio

Ludogorec–AC Milan

FK Asztana–Sporting CP

Östersund–Arsenal

Marseille–Sporting Braga