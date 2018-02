Sáfár: Ausztriában is látják, hogy áramlik a pénz a magyar fociba

A napokban felröppent a hír, miszerint a korábbi rossz tapasztalat ellenére Ausztria nyitott lenne arra, hogy Magyarországgal közösen pályázzon Európa-bajnokságra, talán a 2028-asra. Ismeretes, 2004-ben a Monarchia két nagy országa együtt aspirált Eb-rendezésre. A jelige ez volt: „two countries, one goal”, vagyis egy szójátékkal „két ország, egy cél”. Ausztria aztán 2008-ra Svájccal együtt sikerrel kandidált.

A Digi Sport tévé megkereste Sáfár Szabolcsot, hogy az esélyekről tájékozódjon; a magyar válogatott korábbi kapusa nemrég visszavonult, és ma az Austria Wien kapusbázisának vezetője.

– adott gyors helyzetjelentést Sáfár. Tisztázta, az osztrákok tudják, milyen költséges egy nagy stadiont állandóan üzemeltetni, ezért bontottak vissza több arénát részlegesen; szomszédunknál is jelentős részben állami pénzt kell költeni erre, de nem mindegy, hogy mennyit.

Klagenfurtban például az utóbbi években gyakorlatilag feleslegessé vált egy stadion, a sorsáról egyelőre semmit nem tudni, néha helyet ad egy-egy koncertnek, elvétve pedig az osztrák válogatott is szerepel benne.

A stadionok fenntartásában Ausztriában a főszerep tehát az államé, de a klubok maguk bérlik a létesítményeket, amikor szükségük van rá, és bár Sáfár szerint – egy-egy pályázat miatt –

a stadionépítés politikai döntés is, azért meg-megjelenik a magántőke. Salzburgban a Red Bull is beszáll a költségekbe, illetve az Austria Wiennek az idén elkészülő, 17 500 férőhelyes stadionja esetében is a zsebébe nyúlt az egyesület.