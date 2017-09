Sallai remek góllal kezdett az APOEL-ben

Sallai Roland az átigazolási szezon legvégén igazolt a ciprusi bajnokhoz Felcsútról, az APOEL Nicosiában egyből a kezdőben találta magát. A magyar szélső sokáig nem várakoztatta meg a helyi drukkereket: három veszélyes lövés után a 27. percben beköszönt, nem is akármilyen góllal.

A játékos egy büntetőt is kiharcolt a meccsen, amelyet megnyert az APOEL. Az éles szögből szerzett találatról hírt adott az APOEL Facebook-oldala is, ezt osztotta meg mindennemű kommentár nélkül Orbán Viktor miniszterelnök fia, Gáspár, aki korábban maga is kergette a bőrt.

Az APOEL Facebook-oldalán közölt gifjén egy másik szögből is megcsodálható a találat:

A ciprusi csapat szerdán a Real Madriddal mérkőzik a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, Sallai akár a kezdőbe is bekerülhet. Volt csapata, a Puskás Akadémia Sallai nélkül is nyert szombaton, zárt kapus meccsen győzte le 3-1-re az Újpestet, idegenben.