Sevillai énekszó a manchesteri éjszakában

José Mourinho csapata jó formában várta a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóját, de az Old Traffordon is képtelen volt idejében kifőzni a gólhoz vezető tervet. A vendégek sokáig veszélytelen játékát a csereként beálló Ben Yedder törte meg, két góljával gyorsan dűlőre vitte a továbbjutást. Rómában is a második félidőben érkezett a döntés, de ott a papírforma érvényesült.