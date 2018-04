Stieber Zoltán kifakad, amiért Leekens mellőzte

„Azok után, hogy Georges Leekens odajött hozzám, és azt mondta, nagyon tetszik neki, amit tőlem lát, szerinte megfelelő állapotban, jó formában vagyok, nem. Sőt, nagyon nem ezt éreztem” – felelte a Nemzeti Sportnak adott interjújában Stieber Zoltán arra, hogy érezte-e, hogy az új szövetségi kapitány a két márciusi felkészülési mérkőzésen egy perc játéklehetőséget sem ad majd neki.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Így folytatta: „Azt mondta, úgy látja, az ék mögött mindhárom középpályás pozícióban használni tud, és kérdezte azt is, hogy nekem melyik a kedvencem. Ne értsenek félre: megviselt engem is a kazahok elleni kudarc, a csapat tagja vagyok, ha pályára nem is léptem, de az első mérkőzés után végképp nem hittem, hogy Skócia ellen sem jut nekem egyetlen perc sem. Kegyetlen rossz érzés a két vereség, nekem még

külön rosszul esett, hogy ennyire semmibe vettek.

Nem tagadom, huszonkilenc évesen nem erre számítottam.”

A 29 éves, 25-szörös magyar válogatott középpályás – aki a 2016-os Eb első csoportmeccsén döntő jelentőségű gólt szerzett az osztrákok ellen – az amerikai D. C. United játékosa, elmondása szerint negyven órát utazott a válogatott szereplés miatt, ami „tényleg soknak tűnik nulla percért”. Ráadásul az előző bajnokiján pont ezért csak a meccs hajrájában cserélték be. „Soha nem helyeztem magam a válogatott érdekei elé, soha nem kötöttem feltételekhez a szereplést, ha hívtak, jöttem, de nem tagadom,

nagyon megviselt, ami most történt.”

Állítása szerint át kell gondolnia, hogy ha legközelebb hívják, jön-e. „Ha biztosan nincs esélyem a pályán bizonyítani, akkor lehet, hogy nincs értelme ennyit utazni.”