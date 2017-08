Storck: Néha az az érzésem, hogy Magyarországon megállt az idő

„Ha az ember sikeres akar lenni, rengeteget kell dolgoznia. És fontos, hogy most se az elveszített meccsek járjanak a fejünkben, hanem az, hogy hogyan tudunk jobbak lenni. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy az Eb után szerettünk volna változásokat. Nem is a stílus terén, de kicsit felfrissíteni a keretet. Ez zajlik most, és persze szeretnénk ott lenni a világbajnokságon, de azt már a sorsolásnál tudtuk, hogy Portugália és Svájc jócskán előttünk jár. A mi szintünkön a sikerhez minden téren 100 százalék kell. És mindezt úgy, hogy a jövőt is szem előtt tartjuk, vagyis muszáj esélyt adni a fiataloknak is. Nem feltétlenül ilyen soknak egyszerre, mint a legutóbbi meccseken, nem is ez volt a célom, de a körülmények miatt erre szükség volt, és most már csak előre kell nézni” – mondta a közelmúlt történései kapcsán.

Az andorrai kudarcról is beszélt: „Andorrán speciális helyzet állt fent, mert alapjátékosok hiányoztak, olyanok, akik a fiataloknak leginkább segíthettek volna Nem az a kérdés, hogy elég jók-e, mert biztosan tehetségesek, hanem hogy ezt a tehetséget a pályán képesek e megmutatni. Ráadásul ez csapat nélkül nem megy, és amíg az Eb-keret tökéletesen egy szellemben dolgozott, addig az andorrai keret tagjai kevésbé ismerték még egymást. (…) Tudom, hogy Andorrát így is, úgy is le kellett volna győznünk, de legyünk reálisak, a játékosok többsége a nemzetközi tapasztalatot csak a válogatottban tudja megszerezni.”

A jövőben még a védekezésen lehet a hangsúly. „Most ismét megpróbáljuk a játékosokat még professzionálisabban felkészíteni, és talán visszatérünk a korábbi erősségeinkhez. Kompaktabb csapat, szorosabb védekezés, közelebb egymáshoz, és nem annyira a támadásokra és a gólszerzésre fókuszálva, inkább elsősorban elkerülendő a bekapott gólt. Mondok két példát: Dárdaival úgy nyert a csapat Feröeren, hogy 58 százalékban az ellenfélnél volt a labda. Legutóbb az oroszok ellen 65 százalék volt a labdabirtoklásunk, mert én

szeretem, ha mi döntjük el, mi legyen a labdával, és nem az ellenfél, de szétesett a védelmünk, és a labdavesztéseknél jöttek a bajok.

Most visszatérünk az alapokhoz, a védekezéshez, és abból kell gólokat szerezni, ahogyan azt az Eb-n is tettük.”

A Kínában focizó Guzmics Richárd, valamint a Kazahsztánban profiskodó Elek Ákos és Kleinheisler László kapcsán elmondta, 5-6 órás átállásra fel kell készíteniük saját magukat. „Itt is figyelnem kell az egyensúlyra, de kellenek nekünk, kell a minőség, mert másokkal nem tudjuk őket helyettesíteni.”

A nemzetközi klubfutball helyzetéről, a gigaklubok költéseiről is faggatta a riporter Bernd Storckot, aki elmondta, a pénz mellett kell a csapat, a jó közösség. „Ott vagyunk mi is példaként, a magyar válogatottól sem várt senki ilyen sikert az Eb-n. Soktényezős a sikerhez vezető út, és a pénz nem minden. Az egyik kedvenc csapatom a Borussia Dortmund, ahol kevesebb pénzből is sikeresek tudnak lenni, és szeretem a játékukat. Játékban egyébként a Liverpool is közel áll hozzám, és a Chelsea tavalyi produkciója is lenyűgözött. Ezektől a kluboktól tanulni kell, innovatívnak lenni és haladni a korral, és az az igazság, hogy itt

elég messze vagyunk ettől a szinttől, ami nagy kár, sajnos néha az az érzésem, hogy Magyarországon megállt az idő.”

A beszélgetést hétfő este 20.30-kor a Sport1-en lehet megtekinteni.