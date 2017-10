Storck: Senki nem veheti el tőlünk a harmadik helyet

A magyar labdarúgó-válogatott Svájctól elszenvedett 5-2-es vereség után készül a világbajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzésére Feröer szigetek ellen. Az északi ország jelenleg kilenc ponttal és 4:15-ös gólaránnyal áll a B csoport negyedik helyén, egy egységgel lemaradva attól a magyar csapattól, amely titkon reménykedett: 1986 után újra ott lehet a labdarúgó-világbajnokságon. Az aktuális helyzet a következő: ha Bernd Storck csapata legalább egy pontot szerez, akkor csoportjának harmadik helyén végez.

A szövetségi kapitány sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy vannak sérült, illetve fáradt labdarúgók a keretben, de mindannyian optimistán tekintek az utolsó felvonás elé. A német szakember elmondta, a szurkolók miatt is jó mérkőzést akarnak játszani. „Jobbak vagyunk, senki nem veheti el tőlünk a harmadik helyet, ezt tudatosítottam a játékosokban, s ezt meg is kell mutatni” – mondta.

Storck kérdésre visszatért a Svájc elleni mérkőzésre, s újra elmondta, Gulácsi hibája felborított minden előzetes tervet, majd a következő két kapott gól után már csak sebzett vadként futott a csapat az eredmény után. Kiemelte, meg kell becsülni a rúgott két találatot, ugyanakkor a védekezésben elkövetett hibákat javítani kell. Feröerrel kapcsolatban hozzátette, nem érdekli a magyar válogatott mögött álló többi együttes, hiszen „nekünk a saját utunkat kell járnunk”.

Arra a kérdésre, hogy a magyar játékosokat nyomasztja-e, hogy ezen a meccsen a mieinknek több a vesztenivalója, úgy fogalmazott, fontos minden labdarúgó számára, hogy ne a jövővel, hanem a következő találkozóval foglalkozzon. „Magyarországért játszunk, s a pozitívumokra kell figyelnünk” – tette hozzá.

Majd hosszabban kitért az elmúlt időszak történéseire. Mint mondta, amikor 2015-ben elkezdte a munkát, elkezdődtek reformok is, amelyeknek megvalósítását folytatni szeretné. Igaz, azt is megpendítette, jelenleg a dolgok stagnálnak, amiért ő is felelős.

„A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével együtt úgy ítéljük meg, összességében jó úton vagyunk, s a reformok lassan ugyan, de eredményeket mutatnak”.

Ám, mint kiemelte, ahhoz, hogy folyamatosan haladjanak előre a dolgok, magas szintű tesztek kellenek. Ugyanakkor az A válogatott sikeressége érdekében a keret tagjainak több nemzetközi szintű tapasztalatra lenne szüksége.

A sajtótájékoztatón Dzsudzsák Balázs és Stieber Zoltán is megszólalt. Előbbi megköszönte minden szurkolónak, hogy vállalta a svájci túrát. „Már csak ezért is érdemes megbecsülni, hogy ennyien vannak mögöttünk, illetve szeretnénk nekik valamit visszaadni azzal, hogy nyerünk” – mondta a csapatkapitány.

Arról is beszélt, hogy a magyar csapat jelenleg messze van a Svájctól és Portugáliától. Feröerrel kapcsolatban pedig elmondta, élvezni akarják a játékot, s az első percektől támadni, kitért továbbá, az Eb-n szereplő együttesből 3-4 húzóember sincs már, így keresik azokat, akikkel újra nagyobb sikert lehet elérni.

Stieber Zoltán annyit mondott, Feröer ellen győzelem a minimum, ennyivel ugyanis tartoznak a magyar embereknek s a szurkolóknak.