Szalai lendületből érkezik Leekenshez, Pintér hat percet játszott idén

A hétfőn Telkiben tartott sajtótájékoztatón Georges Leekens a magyar válogatott szövetségi kapitánya arról beszélt, hogy a játékosok képessége alapján állítja majd össze a csapatot. Meg kell néznie majd, ki mit mutat edzéseken. Ugyanakkor jelezte, a klubok érdekében nem teheti meg, hogy kockázatot vállaljon. Mivel a képesség megítélése szubjektív, érdemes megnézni, hogy a szűkített keret tagjai mennyire „vannak játékban”.

A 27 tagot számláló szűkített keret tagjai közül tizenhárom labdarúgó játszik Magyarországon, s tizennégy külföldön. A hazai csapatokba tartozó játékosok közül csak a játékperceket illetően nem érdemes senkit kiemelni, ugyanis – ha épp nem sérültek – mindegyikük meghatározó szereplője csapatának. Dibusz és Kovácsik első számú kapusok a Ferencvárosban, illetve a Videotonban. Ahogy Botka, Fiola, Hangya, Lovrencsics, Otigba és Szabó is állandó tagjai együttesük védelmének. A középpályás Pátkai Máté pedig hét Videoton-mérkőzést hagyott csak ki a szezonban.

A honi első osztályban játszó támadók teljesítményét vizsgálva – a kapitány szemszögéből mindenképpen – örömteli a helyzet. Ugyan Ugrai Roland legutóbb tavaly decemberben talált be bajnoki mérkőzésen, de Bódog Tamás érkeztével a huszonöt éves játékos elindult azon az úton, amelyen haladva még többet hozhat ki a benne lévő tehetségből. Mind a bajnoki mérkőzéseken, mind a válogatott találkozókon látott szereplése után elmondható, ő az, aki képes kreatív játékra, váratlan megoldásra. A Ferencváros két támadója, Varga Roland és Böde Dániel aktuális formájáról mindent elárul, hogy ketten huszonhárom forduló alatt huszonöt gólt lőttek – ez majdnem fele csapatuk ötvenkét góljának. És ott van még a keretben az előző szezon gólkirálya, a jelenleg tíz találatnál tartó Eppel Márton.

A magyar labdarúgó-válogatott tagjai a telki edzőközpontban 2018. március 19-én Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A külföldön futballozók esetében már felemás a helyzet. Ha az aktuális fizikai állapot a kiindulópont, akkor a teljes képhez hozzátartozik, hogy Guzmics Richárd (Csenpien) Németh Krisztián (New England Revolution), Nikolics Nemanja (Chicago Fire) és Stieber Zoltán (DC United) az edzőmérkőzéseken kívül csak minimális mérkőzésterhelést kapott ebben az évben. Ennek oka, hogy mind Kínában, mind az Amerikai Egyesült Államokban tavaszi-őszi rendszerű a bajnokság lebonyolítása, így számukra csak március elején kezdődött el az új idény. Ezek ellenére azért örömteli, hogy a támadószekciót erősítő Nikolics Nemanja ott folytatta, ahol az előző szezonban abbahagyta: aktuális mérlege két mérkőzés, két gól.

Örömteli, hogy Stieber és Németh is játéklehetőséget kapott klubjában – igaz, a New England Revolution játékosa eddig mindössze húsz percet. Rájuk is férnek az aktív játékpercek, hiszen a DC United támadója 2017-ben 647, míg Németh 551 percet töltött a pályán. (Összehasonlításként Kádár Tamásnál ez a szám 3503). A külföldön munkálkodó támadóknál maradva: Szalai Ádám nyertese a téli átigazolási időszaknak, mivel kevesebb riválisa van posztján, több játékidőhöz jut. Csak az idei tíz Bundesliga-találkozóból nyolcszor pályán volt, többnyire kezdőként, s ebben az évben már három gólnál tart. Dzsudzsák Balázsnak is jól kezdte 2018-at az Al-Vahdában: tizenegy mérkőzés, két gól, két gólpassz, 859 gyepen töltött perc.

A FC Kajrat középpályása Elek Ákos is csak március 11-én lépett először pályára tétmérkőzésen, ekkor indult ugyanis kazah bajnokság. Az előző kiírásban alapember volt, s úgy tűnik, most is az lesz, az eddigi két bajnokiját végigjátszotta. Míg a szintén Kazahsztánban, az Asztanában szereplő Kleinheisler László esetében is bizakodásra adhat okot, hogy az oslói hős hosszú sérüléséből visszatérve egyből a kezdőcsapatban találta magát. Együttese eddigi négy idei mérkőzésén egyszer sem cserélték le.

Pintér Ádámnál és Nagy Ádámnál már más a helyzet: a Greuther Fürth játékosa folyamatos sérülései miatt szinte alig volt pályán a Bundesliga 2 aktuális szezonjában, ebből adódóan 2018-ban 6 játékperce van. Míg Nagy Ádámot kispadon melengeti edzője, Roberto Donadoni, így a mélységi irányító neve mellett mindössze 139 perc szerepel.

A Franciaországban szereplő védő Bese Barnabás (Le Havre) továbbra is stabil tagja csapatának, Lang Ádám pedig amióta decemberben a gall másodosztályban szereplő AS Nancy Lorraine-hoz került mind a tizenegy találkozóját a pályán töltötte. S végül Gulácsi Péterről is érdemes megemlékezni, aki továbbra fontos tagja az RB Leipzignek, mi több, úgy érkezett Telkibe, hogy csapata 0-1-ről, 2-1-re fordított a Bayern München ellen, és nyert.