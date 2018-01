Szász Kitti: Kit érdekel itthon, ha ötszörös világbajnok leszek?

Mostanában alig hallani valamit Szász Kitti négyszeres világbajnok női freestyle futballistáról, pedig mutatványainak tárházát folyamatosan bővíti, nyáron is megtanult egy olyan trükköt, amit a hölgyek közül még senki nem tud, és felállított egy Guinness-rekordot is. Az Origo eredt a nyomába.

Siófokon találta meg, ahol Kitti fél éve él. A Balaton-part menti kosárpályán gyakorol, ma is gyakran bámulják, persze most a magyar tenger is téli álmot alszik… csodálkozik is, hogy egyébként mindössze havi egy-két fellépéssel még benne van a köztudatban.

Amikor 2014-ben második vb-elsőségét zsebelte be, egy nem épp kellemes folyamat kezdődött az életében: megsokasodtak a „gagyi” felkérések, amelyekre nem volt hajlandó igent mondani. Még szerencse, hogy a nívósabb megkeresések sem apadtak el, céges rendezvényeken, futballmeccsek félidejében szívesen trükközik. Persze lehet, hogy ez a versenyek rovására megy – nem biztos például, hogy az ötödik vb-nek is nekirugaszkodik, és nem azért, mert jobban fizetnek a cégek: tisztában van vele, hogy a cím megszerzése mennyire megdobná az ázsióját, de abban már nem annyira biztos, hogy ezt akarja. Csak akkor durálná neki magát, ha győzelmi esélyt érezne. Ez viszont időigényes feladat, és emiatt bevételi forrásairól, a felkérésekről szinte mind le kellene mondania. Négyszeres világbajnokként azonban nem érzi, hogy bárkinek is bizonyítania kellene. Mellesleg pedig szerinte senkit nem érdekel itthon, ha Szász Kitti ötszörös freestyle-világbajnok lesz…

Alább megmutatjuk Szász Kitti új trükkjét:

Guinnes-rekordja pedig: 107 dekázás sarokkal egy perc alatt. Azért nem több, mert majd akkor töri magát, ha ezt valaki megdönti.

Ha befejezi a focit, lehetőség adódhat számára akár a Cirque du Soleil-nél Franciaországban. Négy éve amúgy a maga ura, nincs menedzsere, nincs szüksége rá.

Egyébként sportmenedzseri diplomája is van, ha nagyon megakadna az életben. De nem fog – akár kislányoknak is tanítana focit, ehhez volna kedve: belevágni a labdarúgó-szakedzői tanulmányokba is.