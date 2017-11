Szélesi: Le kellett üvölteni néhány játékos fejét

Szélesi Zoltán élete egyik legkínosabb sajtótájékoztatójára készült hétfőn Telkiben: az ember nehezen készülhet fel azokra a kérdésekre, amelyekkel akkor kénytelen szembesülni, ha csapata, a magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re kikap Luxemburgban. Bemutatkozásként.

Kihívás után jött a kétségbeesés, a meccs után Szélesi valószínűleg azon törte a fejét, mit keres ő itt. Azok után, hogy remek sikert elérve kijuttatta az U17-es csapatot az Eb-re, és ott, többek között a franciákat is legyőzve, a 6. helyen zárt, most arról kell magyarázkodnia, mi a baja a nemzeti csapat labdarúgóinak. Ráadásul a FIFA-ranglistán az első százba épphogy csak beférő Luxemburg után kedden Costa Rica ellen zárja az évet a válogatott – barátságos találkozón a Groupama Arénában.

Ahogy az várható volt, Szélesi rögtön az elején vissza is kanyarodott Luxemburghoz. – Nem ezt terveztem, a felkészülés sem erről szólt. Elég kellemetlen pillanatokat éltek meg a játékosok, a stáb és a szurkolók is Luxemburgban. Az öltözőben komoly fejmosást kapott a csapat. Ez talán elég ahhoz, hogy holnap egy más mentalitású társaság fusson ki a pályára – kezdte a láthatóan még mindig a mérkőzés hatása alatt álló tréner.

Hozzátette, a szurkolók nyilatkozatát megérti. Mint ismeretes, a válogatott tábora, a Carpathian Brigade közleményben üzente meg, nem fog szurkolni a Costa Rica elleni összecsapáson, mert minősíthetetlennek tartja az idei teljesítményt. – Igazat adok nekik, az idei teljesítmény nem volt megfelelő. Örülök, hogy azért ott lesznek a stadionban, én ott leszek a pálya mellett, és ha megszólalnak, én most is libabőrös leszek – tett egy ártatlan próbálkozást a meggyőzésükre Szélesi. – Halkabb lesz a stadion, amit sajnálok, mert olyan táborunk van, amilyen páratlan a világon. Remélem, van otthon tükör minden játékosnál, a meccs után haza kell majd menniük, és bele kell tudniuk nézni.

A sérültekre térve elmondta, be kellett hogy hívjon négy játékost is, hogy biztosítsa a normális felkészülés lehetőségét. Azt is elmondta, Dzsudzsák Balázs térdsérülés miatt nem léphet pályára kedden.

Kérdésre válaszolva kifejtette, tervben van, hogy új játékosok is szerepet kaphatnak a Costa Rica ellen a csapatot frissítendő. Nagy Dániel, Litauszki Róbert, Varga József és Márkvárt Dávid jöhet szóba.

Szélesit a csapat mentalitásáról is kérdezte a Nemzeti Sport újságírója, abban esetleg látott-e problémát. Érdekes felelet jött. – A saját nevemben beszélhetek csupán. Játszottam a német első és másodosztályban is. Amikor én voltam válogatott, akkor mindig úgy mentem ki a pályára, hogy csúszok, mászok, a társamért mindent megteszek. Ezért mondom, hogy a szurkolóknak igazat adok a bojkottal kapcsolatban. A hozzáállást minden szurkoló jutalmazza, ha csak egy jó blokkot, felszabadítást lát, vagy egy győztes párharcot, egy gólpasszt. Amit a szakmai stáb a rövid idő alatt elvégezhetett, azt elvégezte, megpróbáltuk felkészíteni őket. Az a helyzet, hogy nem én csúsztam be, nem én voltam ott a pályán.

A Magyar Nemzet online kérdésére, miszerint mentális gondot tapasztalt-e a találkozó előtt, nemmel válaszolt. – Egy év végi barátságos meccs volt, akadtak sérültek, de ezzel nem lehet takarózni. Nem volt olyan előjel, amelyikből arra lehetett volna következtetni, hogy ilyen meccset fogunk játszani.

Egy-két játékosnak le kellett üvölteni a fejét, aztán meg kellett mutatni, hogy konkrét játékhelyzetekben mit is kellett volna csinálni.

Ezeket bevésték a fejükbe a futballisták. Szakmailag, mentálisan is próbáltuk helyrerázni őket.

Szélesi végül elárulta, mivel Dzsudzsák nem lesz ott a pályán, Kádár Tamás lesz a csapatkapitány Costa Rica ellen.

Dibusz Dénes a kapitány távozása után kitért arra, Costa Rica vb-résztvevő csapat, és ugyan vannak hiányzói, de erős. – Megnéztük a spanyolok elleni meccsüket. Nem tudjuk, milyen összeállításban lépnek pályára. Ilyenkor őszinteségre van szükség egymás között is, meg kell beszélni, mi volt a probléma múlt csütörtökön.

Felvetettük, hogy ilyen helyzetben sok csapatnál összeül a csapattanács, és egymás között megbeszélik a játékosok a problémákat. – A szakmai stábbal meg tudtuk beszélni, nem volt szükség csapattanácsra, vagyunk a stábbal olyan őszinte viszonyban, hogy erre ne kerüljön sor. Együtt nyerünk-veszítünk, együtt fogunk ebből is kijönni. Felkészültünk.

Bese Barnabás, a Le Havre légiósa a szurkolókra kitérve elmondta: most az a cél, hogy újra maguk mellé tudják állítani őket.

Nos, a Feröer elleni füttykoncert előtt ugyanez hangzott el, lehet, hogy a drukkereknél e szavaknak már nincs súlyuk. – Mindenkinek vállalnia kell a saját felelősségét, ez fontos – zárta a hátvéd.

A válogatott kedden 20.15-től zárja az évet a Groupama Arénában.