Thomas Doll: Hallottunk olyan hangokat, hogy a játékosok ellenem játszanak

A csütörtöki FTC–Haladás élvonalbeli mérkőzést a Ferencváros edzője és a csapat szurkolói különbözőképpen értékelték.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Miután a pesti zöld-fehér csapat otthon 2-0-ra nyert az NB I-ben, a német tréner – az Nso tolmácsolásában – így beszélt:

Morális próbatétel volt ez a mérkőzés, és a fiúk megfeleltek az elvárásaimnak. Gondolom, mindenki látja, hogy elég nagy gondjaink vannak mostanában, és nagyon kellenek az ilyen győzelmek, hogy kimásszunk a gödörből. A sérülések miatt sajnos kénytelen voltam cserélni. Fernando Gorriarán is megsérült, Lovrencsics Balázs pedig nagyon rosszul érezte magát az öltözőben. Szédült, keringési problémái voltak és hányt is. Mindezeket figyelembe véve a győzelmünk még nagyobb tett. Az elmúlt időszakban hallottunk olyan hangokat is, hogy

a játékosok ellenem játszanak,

de bizonyítottuk, hogy tudunk egymásért küzdeni.

Ezek után felettébb érdekesek Mészöly Géza szombathelyi edző szavai:

Úgy hallottam, a ferencvárosi közönség is úgy vélte, mi irányítjuk a mérkőzést,

azaz nemtetszését fejezte ki,

hogy inkább nálunk van a labda. A kispadról úgy festett, a játékunkban volt fantázia, voltak veszélyes, sőt góllal kecsegtető akcióink, az edző ilyenkor mondhatja azt, hogy sajnos hiányzott az a kis plusz, ami a gólszerzéshez szükséges. Egyszerűbben megfogalmazva a lényeget: nekünk itt, a Groupama Arénában könyörtelenebbnek kellett volna lennünk a kapu előtt.