Ugyanazt a veterán olasz válogatott csatárt nézte ki a Vidi és a Fradi

A forzapalermo.it értesülései szerint több magyar csapat is szeretné szerződtetni a Palermo támadóját, Alessandro Diamantit. A szaklap úgy tudja, a Videoton és a Ferencváros is kinézte magának a 34 esztendős játékost, aki iránt a szlovákiai és svájci élvonalból is van érdeklődés a labdarúgó iránt – a legjobb ajánlat (280 ezer euró) egyelőre a svájci Luganóé, a magyar együttesek ennél valamivel kevesebbet szánnának a megszerzésére.

Diamanti 9 évet húzott le az olasz bajnokságban, ezalatt 200 Serie A-mérkőzést játszott (33 gól, 35 gólpassz), öt csapatban is megfordult, és a Premier League-ben is kipróbálta magát a West Hamnél.

Diamanti célja elsősorban az, hogy olasz csapatot találjon, de a 17-szeres olasz válogatott csatár kudarc esetén külföldre távozhat.